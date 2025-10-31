Develan placa conmemorativa por Ramón González Ortega, funcionario de Impuestos Internos ejecutado en Porvenir en 1973

En el Día de la Ejecutada y el Ejecutado Político, se efectuó una emotiva reunión para recordar a don Ramón González Ortega, funcionario del Servicio de Impuestos Internos, ejecutado en 1973. Su nombre y su historia nos convocaron en un acto profundamente significativo.

Junto a su familia, colegas y autoridades, instalamos una placa conmemorativa en su honor, reafirmando nuestro compromiso con la verdad, la memoria y la no repetición.