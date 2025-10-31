Municipalidad de Punta Arenas alista material electoral para las elecciones presidenciales y parlamentarias del 16 de noviembre

El Departamento de Operaciones informó que, desde hace dos meses, se están preparando todos los detalles para el correcto desarrollo de las votaciones.

La Municipalidad de Punta Arenas informó que ya se encuentra en plena fase de preparación del material para las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias del domingo 16 de noviembre de 2025, proceso que contempla la habilitación de 321 mesas distribuidas en 33 locales de votación en la comuna, incluyendo la localidad de Isla Dawson.

Sobre este despliegue y preparación, el alcalde Claudio Radonich señaló que “por parte de la municipalidad se ha estado trabajando desde hace meses en diversas tareas. Aquí están las urnas que están ordenadas, limpias y sanitizadas. Todas en muy buen estado, finalmente, para que no haya ningún problema”.

Sin embargo, el jefe comunal advirtió que el proceso comenzó “con un primer tropiezo producto de un error del Gobierno”, en referencia a las determinaciones adoptadas respecto de la no suspensión de clases durante la habilitación de los locales de votación, luego de que se modificaran los protocolos de ingreso de las Fuerzas Armadas sin considerar los tiempos operativos requeridos por los municipios.

“Es un desconocimiento brutal de lo que ocurre en una elección. Hay que incluir primero la limpieza de los locales, la sanitización de los baños, por ejemplo, y ordenar las salas para que las personas que lleguen, tanto los vocales como los electores, no tengan ningún tipo de problema”, expresó Radonich.

En la misma línea, y en respuesta al oficio del Ministerio de Educación, la directora de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio, Sonia Vargas, explicó que el departamento necesita como mínimo dos días y medio para la implementación de los locales de votación. “Lamentablemente, hubo una decisión que se tomó a nivel central, en la cual a las municipalidades, y en este caso nos incluimos como Municipalidad de Punta Arenas, no se les consultó. Nosotros recién vamos a poder ingresar a los establecimientos educacionales el día viernes después de las 17:00 horas, lo cual nos complica enormemente”, señaló.

Finalmente, desde el municipio manifestaron su desacuerdo frente a esta medida, motivo por el cual se envió un oficio al Ministerio de Educación solicitando reconsiderar los tiempos asignados para la habilitación de los locales de votación.