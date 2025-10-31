Punta Arenas inició con éxito renovación online de licencias de conducir

Durante la primera jornada, se completaron los 350 cupos disponibles en menos de dos días, marcando un positivo comienzo de la marcha blanca del nuevo sistema digital municipal.

La Municipalidad de Punta Arenas inició esta semana la marcha blanca del nuevo sistema online para la renovación de licencias de conducir, proceso que permite a los vecinos agendar sus horas desde el sitio web institucional www.puntarenas.cl sin necesidad de acudir presencialmente a la Dirección de Tránsito.

El alcalde Claudio Radonich destacó la alta demanda registrada durante el primer día de funcionamiento, donde se completaron los 350 cupos disponibles en tan solo un día y medio. “Estamos muy contentos, porque este proceso partió muy bien. Hay que recordar que son tres pasos: primero inscribirse, luego pedir la hora, y finalmente confirmar la asistencia con 48 horas de anticipación. Quienes no asistan a la cita confirmada quedarán bloqueados por dos meses para volver a realizar el trámite”, explicó.

El jefe comunal añadió que, pese a encontrarse en marcha blanca, el nuevo sistema ha tenido una excelente recepción ciudadana, y anunció que a partir del lunes 3 de noviembre se abrirán nuevos cupos diariamente a las 14:00 horas, correspondientes a fechas posteriores de atención. “Queremos que nuestros vecinos sepan que este proceso es transparente y accesible. Las horas se pueden solicitar desde cualquier dispositivo, ya sea computador o teléfono, incluso en nombre de otra persona, lo que facilita mucho el trámite”, afirmó Radonich.

Por su parte, el director de Tránsito, Marcel Bermúdez, valoró la buena respuesta de la comunidad y la agilidad del sistema. “Ha funcionado bastante bien y los comentarios han sido muy positivos. Es un sistema simple, rápido y amigable, donde las personas solo deben registrarse una vez con su clave única, y luego pedir la hora toma menos de un minuto”, indicó.

Bermúdez detalló que, en esta primera etapa, la plataforma permitirá realizar tres trámites principales: renovación de licencias, duplicados y cambios de datos, lo que representa cerca del 80% de las atenciones que realiza la Dirección de Tránsito. Además, precisó que con esta nueva modalidad “ya no existirán filas, porque todo el proceso debe hacerse a través de la plataforma web”.

El director también destacó los avances en materia de digitalización municipal, mencionando que actualmente el 75% de los pagos del permiso de circulación se efectúa de manera online, lo que ha contribuido a reducir significativamente los tiempos de espera.

Con esta implementación, la Municipalidad de Punta Arenas avanza en su objetivo de modernizar los servicios y facilitar los trámites a los vecinos, impulsando un modelo digital que prioriza la eficiencia, la transparencia y la comodidad para los usuarios.