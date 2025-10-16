Pianista Marco Antonio Cuevas se presentará este jueves en el Teatro Municipal

La Municipalidad de Punta Arenas, a través de la Fundación Cultural y su área de Cultura, anunció la presentación del pianista chileno Marco Antonio Cuevas, este jueves 16 de octubre a las 19:00 horas, en el Teatro Municipal “José Bohr”.

Respecto al artista, el municipio destacó que Marco Antonio Cuevas cuenta con una reconocida trayectoria a nivel nacional e internacional, y que ha realizado estudios de especialización en el extranjero. Su carrera incluye presentaciones en América Latina, Estados Unidos, Europa, África y Medio Oriente. Entre sus actuaciones más destacadas figura su participación en un concierto realizado en la Casa Chopin de Varsovia, Polonia.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró el esfuerzo conjunto del municipio y la Fundación Cultural para traer a grandes artistas a la ciudad, y subrayó: “Tendremos a un gran pianista chileno, Marco Antonio Cuevas, quien continúa con este Ciclo de Piano”.

Por su parte, Maribel Valle, profesional del área de Cultura, recordó que esta es una oportunidad única, ya que desde hace años no se realizaba un Ciclo de Piano en la ciudad. “Estamos invitando a la comunidad a aprovechar el último día de retiro de invitaciones en el Teatro Municipal. Entre las 15:00 y las 19:00 horas pueden retirarlas y asistir a este maravilloso concierto, que estamos llevando a cabo como Municipalidad de Punta Arenas, con los mejores exponentes nacionales e internacionales”.

Al finalizar, la autoridad comunal recordó que el próximo 19 de octubre se abrirán nuevamente las puertas del Teatro Municipal “José Bohr” en el marco del Día del Patrimonio Regional. Agregó que “también habrá ensayos de los elencos municipales y pequeñas presentaciones. Por tanto, esta semana viene cargada de cultura, como nos gusta aquí en Punta Arenas”, dijo Radonich.

