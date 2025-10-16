Serpat invita a participar en Día del Patrimonio Regional

El fin de semana del 24 al 26 de octubre se realizará una nueva edición del Día del Patrimonio Regional. Organizada por la Dirección Regional del Servicio del Patrimonio Cultural (Serpat) junto con la colaboración de diversos actores sociales, comunitarios e instituciones públicas, la iniciativa cumple doce años de historia propiciando el encuentro de la comunidad con sus puntos culturales.

Para la inscripción de actividades, los organizadores han dispuesto un formulario online en: https://tinyurl.com/dpcregional2025 que permanecerá abierto hasta el próximo martes 21 de octubre, para contar con la cartelera consolidada en la actividad de lanzamiento que se realizará en el curso de la próxima semana.

El director regional del Serpat, Pablo Quercia, invitó a «todas las organizaciones sociales, comunitarias, culturales y educativas de la región a participar en esta actividad que busca continuar con el espíritu festivo y participativo de los Días de los Patrimonios de mayo y agosto pasados, con un énfasis especial en nuestra región». Cabe recordar que el viernes 24 se realizará la Noche de Museos, también organizada por el Serpat, en que las entidades museales participantes ofrecerán programación especial, entrada liberada o extensión horaria.Por su parte, el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Luis Navarro, expresó que «esta nueva versión del Día del Patrimonio Regional es una invitación para que las nuevas generaciones conozcan distintos elementos que han ido constituyendo la identidad magallánica, tan potente que propicia la realización de esta actividad única en Chile”.