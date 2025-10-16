Varios funcionarios de la Planta de Revisión Técnica detenidos en operativo liderado por Carabineros en Punta Arenas

PUNTA ARENAS. — Un amplio operativo policial se desarrolló durante la mañana de este jueves en la Planta de Revisión Técnica ubicada en calle Condell, donde al menos diez funcionarios fueron detenidos en el marco de una investigación que apunta a presuntos delitos de cohecho y falsificación de instrumento público.

Según información preliminar, en el procedimiento participaron diversas unidades especializadas de Carabineros, entre ellas el OS-7, la Sección de Investigación Policial (SIP) y personal de Control de Orden Público, quienes realizaron diligencias simultáneas en las dependencias del recinto.

Durante el operativo, los trabajadores fueron trasladados esposados en distintos vehículos policiales, mientras que en el lugar también se contó con la presencia de canes detectores de drogas, por lo que no se descartan eventuales vínculos con infracciones a la Ley 20.000.

Desde la Fiscalía Local de Punta Arenas se informó que los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público este viernes 17 de octubre, durante la mañana, para su respectiva audiencia de formalización de cargos.

El caso se mantiene bajo reserva mientras continúan las diligencias para establecer el alcance de los hechos y determinar posibles responsabilidades.