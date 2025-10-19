Primavera celebró sus 45 años con emotivos reconocimientos y actividades culturales

En una jornada marcada por la emoción, el reconocimiento y el sentido de pertenencia, la Municipalidad de Primavera conmemoró su 45° aniversario con una ceremonia encabezada por la alcaldesa Karina Fernández, en la que se rindió homenaje a los funcionarios por sus años de servicio y se premió a ciudadanos destacados por su valioso aporte a la comunidad.

El evento, realizado en Cerro Sombrero, contó con la presencia del delegado presidencial provincial, José Campos Prieto, quien destacó “los avances significativos de la comuna, el trabajo conjunto con las autoridades locales y, sobre todo, el imprescindible aporte de sus habitantes en la construcción del presente y futuro de la región”.

Durante la ceremonia, los vecinos y autoridades vivieron momentos de especial emoción con el reconocimiento a quienes han dejado una huella imborrable en la historia de Primavera, personas cuyo esfuerzo y compromiso han contribuido a forjar la identidad de la comuna.

“Esta noche se reconoció a funcionarios municipales en sus años de servicio, así también como ciudadanos y ciudadanas destacadas de nuestra comunidad, y también a la empresa Sodexo, quien cumplió ya casi 40 años prestando y aportando a la economía con trabajo en nuestra sociedad. Tuvimos una ceremonia de recuerdos en la cual se presentó el cantante nacional Daniel Guerrero, y también el conjunto folclórico Brisa Austral, quienes nos felicitaron con una hermosa presentación”, detalló la alcaldesa Karina Fernández.

Entre los ciudadanos destacados se encuentra Patricia Briceño Serrano, quién fue premiada por su activa participación en organizaciones sociales y el trabajo que ha realizado durante gran parte de su vida en la comuna de Primavera, además de ser una creativa tejedora y emprendedora. También fue reconocido José Muñoz Cárdenas, ex trabajador de ENAP, quien dejó su huella en el desarrollo deportivo de la comuna, obteniendo grandes logros nacionales e internacionales, practicando el bowling

La celebración también incluyó presentaciones artísticas a cargo del grupo Brisas Australes y del reconocido cantante Daniel Guerrero, quienes brindaron un cierre festivo a una jornada que honró la memoria, el esfuerzo colectivo y el arraigo fueguino.

Estuvieron presentes además los miembros del concejo municipal, quienes participaron activamente en la entrega de reconocimientos y compartieron con la comunidad esta fecha tan significativa.

La Municipalidad de Primavera reafirma su compromiso con el desarrollo de la comuna, valorando a quienes día a día contribuyen desde distintos ámbitos a fortalecer su crecimiento, historia y cultura.