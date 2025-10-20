SAG Magallanes refuerza medidas preventivas frente a la Anemia Infecciosa Equina con tomas de muestra y registro de animales con microchips.

Punta Arenas, 17 octubre 2025.- En la Región de Magallanes se mantiene una estricta vigilancia sanitaria para prevenir la Anemia Infecciosa Equina (AIE), una enfermedad viral de declaración obligatoria que afecta exclusivamente a caballos, yeguas, burros y mulas. Sin tratamiento ni vacuna disponible, esta patología puede causar síntomas severos e incluso la muerte de los animales, lo que ha motivado la acción coordinada del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la Seremi de Agricultura y los municipios de la región.

Desde la detección del caso índice a nivel nacional el 31 de diciembre de 2024, las autoridades del SAG han intensificado los controles. A la fecha, se han fiscalizado más de 3.300 establecimientos con équidos registrados en el sistema SIPEC y se han muestreado 14.020 animales en distintas regiones del país, detectándose ejemplares positivos en ocho de ellas.

En Magallanes, sin embargo, todos los resultados obtenidos hasta ahora han sido negativos. El director regional (s) del SAG, Francisco Álvarez, explicó que la labor preventiva en el territorio austral ha sido clave: “Durante este año hemos muestreado 148 equinos pertenecientes a 22 establecimientos en distintas provincias de la región, y afortunadamente todos resultaron negativos. Sin embargo, eso no significa que bajemos la guardia. La vigilancia debe ser permanente, especialmente considerando que la transmisión puede darse por prácticas inadecuadas, como la reutilización de elementos cortopunzantes.”

Para fortalecer este trabajo, el SAG emitió la Resolución Exenta N° 477/2025, que dispone medidas preventivas ante la emergencia nacional, entre ellas la obligatoriedad del microchip para todos los équidos y la regulación del ingreso de animales provenientes de otras zonas del país.

Además, desde el 1 de octubre de 2025 se constituyó una Brigada Equina AIE en Punta Arenas, integrada por un médico veterinario y un inspector de apoyo. Esta unidad ha recorrido el cordón periurbano de la ciudad, visitando hasta la fecha 10 establecimientos y muestreando 57 equinos, de los cuales 39 fueron microchipeados por SAG y 18 controlados mediante lectura de chip. Hasta el momento las muestras analizadas en laboratorio han salido negativas.

La Seremi de Agricultura, Irene Ramírez, destacó el trabajo interinstitucional y la responsabilidad compartida entre el Estado y los propietarios de animales: “Magallanes ha demostrado que la prevención es el camino más efectivo. El esfuerzo del SAG, el apoyo municipal y la colaboración de los dueños de caballos son fundamentales para mantenernos libres de esta enfermedad, además de obtener un catastro actualizado de la población equina en este caso de la comuna de Punta Arenas. Nuestro compromiso es resguardar la sanidad animal en nuestra ruralidad»

Por su parte, el veterinario municipal de Punta Arenas, José Carreño, valoró la coordinación lograda entre los distintos actores: “Hoy acompañamos al SAG en las labores de identificación de equinos mediante microchip y en el muestreo para detectar anemia infecciosa equina. Desde hace tres años, el municipio ha impulsado la trazabilidad de los caballos, implantando microchips en 80 ejemplares y registrando a sus propietarios. Este trabajo conjunto busca consolidar un sistema que permita, finalmente, erradicar la presencia de caballos en las calles de la ciudad.”

Las acciones forman parte del Plan Anual de Vigilancia Regional de Anemia Infecciosa Equina – Magallanes 2025, actualmente en ejecución, y cuyo objetivo es garantizar la detección temprana y control de la enfermedad en la zona más austral del país.

Con estas medidas, SAG Magallanes reafirma su compromiso con la sanidad equina y la prevención epidemiológica, destacando la importancia de la educación, la trazabilidad y la responsabilidad compartida para mantener el estatus sanitario regional