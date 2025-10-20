Teatro Municipal abrió sus puertas para celebrar el patrimonio regional

Vecinos disfrutaron recorridos, presentaciones y exposiciones que mostraron la vida cultural del emblemático recinto.

Este domingo, el Teatro Municipal José Bohr de Punta Arenas se llenó de vida al recibir a cientos de vecinos que participaron en una jornada especial de puertas abiertas, organizada por el área de Cultura de la Municipalidad. La actividad se realizó como una celebración anticipada del Día del Patrimonio Regional, debido a que el próximo fin de semana el recinto estará dedicado a las Jornadas por la Rehabilitación.

Durante la mañana, los asistentes pudieron recorrer las distintas dependencias del edificio y conocer su historia, además de disfrutar ensayos abiertos de los elencos municipales que dan vida al teatro durante todo el año. En el escenario principal se presentaron el Ballet del Teatro Municipal, el Ballet Folclórico y el elenco de Teatro, mientras que en los pisos superiores se desarrollaron presentaciones del Coro Municipal y del Coro Voces Blancas, junto con una muestra de vestuario y escenografía utilizada en diversas producciones.

La encargada de Cultura de la Municipalidad, Maribel Valle, destacó el entusiasmo de la comunidad y la oportunidad de mostrar el trabajo que se realiza en el recinto. “Nos adelantamos al Día del Patrimonio porque el próximo fin de semana el teatro estará ocupado, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de abrir sus puertas a la comunidad. Ha sido una jornada muy participativa, con visitas guiadas desde temprano, exhibiciones y la presencia de nuestros seis elencos municipales, que hoy mostraron su proceso creativo y la magia que se genera detrás de cada producción”, señaló la funcionaria.

Por su parte, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, subrayó la importancia de que los vecinos conozcan no solo el valor patrimonial del teatro, sino también la intensa actividad cultural que en él se desarrolla. “Estamos muy contentos. Este es un lugar hermoso, con historia, pero también con mucha vida. Aquí ensayan de manera continua más de 220 personas, desde niños de seis años hasta adultos, todos de nuestra ciudad. Hoy quisimos mostrar ese lado b del teatro, donde se respira talento regional y compromiso artístico”, expresó la autoridad comunal.

Los visitantes se mostraron gratamente sorprendidos por la experiencia. “Muy bonito, me encantó, no había visto algo parecido. Las instalaciones están maravillosas, muy bien cuidadas, las presentaciones magníficas. Creo que hacen un trabajo muy valioso que debemos conservar y disfrutar todos”, comentó Carmen Rodríguez, una de las asistentes al recorrido.

La jornada cerró con un ambiente de entusiasmo y orgullo local, reafirmando el rol del Teatro Municipal José Bohr como el principal espacio cultural de Punta Arenas y un punto de encuentro entre el arte, la historia y la comunidad.