Accidente en Parque Nacional Torres del Paine: Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados exige fijar responsabilidades

La Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados revisó los antecedentes del fatal accidente ocurrido el domingo 16 de noviembre en el Parque Nacional Torres del Paine en la región de Magallanes, donde cinco turistas fallecieron tras ser sorprendidos por un violento temporal en el sector de Los Perros, parte del circuito O. Otros cuatro visitantes fueron rescatados con vida.

Para ello, recibió a autoridades de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), a cargo del parque. Así, su director ejecutivo, Rodrigo Illesca, explicó que el grupo enfrentó una intensa nevada y vientos de casi 200 km/h, condiciones que complicaron gravemente el rescate. Añadió que, debido a la geografía del sector, no existe acceso vehicular y el uso de helicópteros era prácticamente imposible.

Por su parte, el director regional de Magallanes, Mauricio Ruiz, explicó que el parque presenta una alta complejidad geográfica y climática. Esto se traduce a que pueden producirse hasta cuatro cambios de clima en pocos minutos. Afirmó a la comisión que Conaf mantiene presencia en 15 sectores del parque. Sin embargo, indicó que los guardaparques no llegan directamente a las bases de los circuitos y que, actualmente, la demanda de visitantes supera su capacidad operativa.

Cabe precisar que el fallecimiento de los turistas es investigado en tres frentes paralelos: una investigación interna en Conaf, una indagatoria abierta por la Contraloría y la investigación que lleva adelante el Ministerio Público.

Ausencia de guardaparques y rol institucional

La presidenta de la comisión, diputada Gloria Naveillán, solicitó explicaciones sobre por qué se permitió el ingreso de turistas al circuito pese a las alertas climáticas. A su juicio, “la advertencia existía y aun así no se tomó en cuenta”, responsabilizando a la programación interna de Conaf.

Al respecto, Rodrigo Illesca afirmó que los turistas fueron informados sobre los requisitos mínimos para la ruta. Además, detalló la importancia de la vestimenta adecuada, la preparación técnica y los canales disponibles para evaluar riesgos. No obstante, reconoció que se revisarán posibles brechas mediante las investigaciones en curso.

Asimismo, informó que el 17 de noviembre, cuando Senapred emitió la alerta del accidente, se activaron los protocolos de búsqueda. Pero, agregó, los guardaparques no se encontraban en el sector debido a la jornada de votación, lo que retrasó la reacción inicial. Por su parte, Mauricio Ruiz aclaró que la función de Conaf en los campamentos es acompañar, vigilar y resguardar los ecosistemas. Pero, los rescates son responsabilidad de otros organismos como las Fuerzas Armadas.

Preocupación por las responsabilidades

En la sesión, las y los diputados manifestaron diversas inquietudes y plantearon la exigencia de establecer claramente las responsabilidades en este lamentable suceso. En dicho contexto, el diputado Jorge Rathgeb pidió que, aunque aún no estén claras esas responsabilidades, determinar si las víctimas recibieron la asesoría adecuada. Felipe Camaño, en tanto, agregó que es urgente mejorar la infraestructura y las condiciones de seguridad en los parques nacionales, especialmente en Torres del Paine.

Del mismo modo, la diputada Emilia Nuyado enfatizó la necesidad de contar con mejores sistemas de comunicación y tomar decisiones oportunas frente a condiciones climáticas adversas. Asimismo, llamó a una mayor inversión institucional y territorial.

En el mismo sentido, la diputada por la región de Magallanes Javiera Morales advirtió que Conaf no cuenta con los recursos suficientes para cubrir el creciente flujo de visitantes que recibe el parque.

Finalmente, el director de Conaf aseguró que las investigaciones en curso buscarán determinar si fallaron los protocolos y qué medidas deben corregirse. Agregó que tras el accidente, el flujo de visitantes fue suspendido temporalmente y se continúa trabajando para reforzar los estándares de seguridad en el área.