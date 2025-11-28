Nuevo Sistema de Apoyos y Cuidados comienza su debate en Sala en el Senado

Entendiendo que se da un paso decisivo que marca un antes y un después, la Sala inició el debate en particular del proyecto que reconoce a todas las personas a ser cuidado y al autocuidado, y establece el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados con el fin de promover la autonomía, la vida independiente y prevenir la dependencia.

En la última sesión ordinaria, las y los legisladores comenzaron a argumentar su apoyo a los cambios introducidos por la Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia que ya habían sido respaldados por los integrantes de la Comisión de Hacienda.

El objetivo de este mensaje es reconocer el derecho al cuidado en su triple identidad; permite establecer a los cuidados como un cuarto pilar de la Protección Social; da respuesta sistemática y coordinada a la crisis de los cuidados en Chile y posibilita el avance hacia la corresponsabilidad social y de género en materia de cuidados.

La idea es que el derecho al cuidado se garantice de manera gradual y progresiva a las personas que, en atención a su situación de dependencia o por no haber alcanzado su plena autonomía, requieran recibir cuidados; y a las personas cuidadoras, sean éstas remuneradas o no.

Dado lo anterior, la norma en segundo trámite, establece el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados que tiene por finalidad promover la autonomía, autovalencia y la vida independiente; prevenir la dependencia; y proveer apoyos y cuidados en un marco de corresponsabilidad social y de género.

DEBATE

La integrante de la Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia, senadora Carmen Gloria Aravena explicó la norma detallando el debate en particular. “Se perfeccionó la calidad de cuidadora remunerada o no, y se incorporó una nueva definición de autocuidado y el reconocimiento de la función familiar del cuidado no remunerado. También se establece que el Estado debe disponer una oferta adecuada de apoyos, y en cuanto a principios, se destaca incorporar el reconocimiento a la familia y propender a su autonomía”, mencionó.

En tanto, el senador Matías Walker ahondó en el informe de la Comisión de Hacienda manifestando que “la Comisión no introdujo cambios al texto despachado por la Comisión de Familia. Se debatió el diagnóstico del sistema de cuidados y la trayectoria actual. También hubo una extensa discusión respecto a la posibilidad de celebrar convenios con entidades con fines de lucro. Se revisaron cuatro informes financieros”.

A su vez, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro admitió que “esta temática nos toca a todos y todas. Sin cuidado no habría desarrollo económico. Si hoy se discute este proyecto es gracias al trabajo de las organizaciones de los propios cuidadores. Se trata de un compromiso concreto del presidente Gabriel Boric y representa el trabajo colaborativo transversal”.

Durante el debate hicieron uso de la palabra las y los senadores Francisco Chahuán, Yasna Provoste, Carmen Gloria Aravena, Alejandra Sepúlveda, Claudia Pascual, David Sandoval, Alfonso De Urresti, Jaime Quintana, Ximena Ordenes y Matías Walker.

En la Sala, los parlamentarios valoraron el trabajo que realizaron distintas organizaciones sociales de las todas regiones del país en la tramitación del proyecto. También se destacó que los protocolos de acuerdo han permitido generar leyes, como la del Cáncer y TEA.

También, la Sala hizo un detallado análisis de la situación de los y las cuidadoras que representan poco más de un millón de personas del país. Así se reconoció que “históricamente las familias y las mujeres, en particular, son las que llevan a cabo esta tarea de manera invisibilizada”.

A la hora de caracterizar a la figura de los cuidadores, las parlamentarias dieron cuenta que “9 de cada 10 cuidadoras son mujeres y pertenecen a la población más vulnerable. Ellas desde enero de 2023 no registran ingreso y destinan 41 horas semanales a cuidar. Ellas representan más del 21% del PIB”.

Respecto del contexto de esta propuesta, se admitió que la gran demanda de cuidado se ve afectada por el aumento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad. “El riesgo de la dependencia crece dado que el recambio generacional no se produce de la forma necesaria”, plantearon.

También se hizo presente que “nos hubiera gustado que, en la discusión del presupuesto, se incrementaran los fondos para la Junji e Integra, porque la extensión de la jornada de los jardines infantiles y salas cunas, pueden apoyar más el trabajo de quienes cuidan”».

A su vez, varios senadores y senadoras destacaron que el proyecto genere un catálogo de derechos para, por ejemplo, acceder a programas que reduzcan la carga de cuidado y apoyen la salud mental; y el Estado asuma responsabilidades concretas a través de los ministerios de Educación, Salud, Vivienda y Trabajo”.

Otra de las frases que se repitieron en la discusión fue que “este proyecto no se trata de un saludo a la bandera” admitiéndose que “se genera la base de un sistema de una nueva política pública que comenzó a forjarse hace muchos años”.

En la sesión de este miércoles 26 de noviembre, la Sala aprobó en forma unánime, las normas que no fueron objeto de modificaciones, las de quorum simple más las normas de quorum orgánico constitucional.

Trámite del proyecto

Título del proyectoReconoce el derecho al cuidado y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados

Etapa en la que se encuentra Segundo trámite constitucional (Senado) Discusión particular

Fecha de ingresoLunes 10 de Junio, 2024

Boletín