Detenido agrede a Carabineros durante procedimiento y funcionario resulta con fractura en un dedo

Un violento episodio se registró durante la noche del miércoles 26 de noviembre en la calle Eduardo Frei Montalva, a la altura del 261, luego que Carabineros de la 1ª Comisaría de Punta Arenas fuera despachado para verificar una denuncia por agresión.

Al llegar al lugar, los funcionarios procedieron a detener a un individuo involucrado en los hechos, quien se resistió de manera agresiva, propinando un golpe en el rostro a uno de los carabineros. Ante la actitud violenta del sujeto, se solicitó apoyo a un segundo funcionario, logrando entre ambos reducirlo y esposarlo.

Durante el traslado del detenido hacia la unidad policial, uno de los carabineros manifestó un fuerte dolor en uno de sus dedos. Fue derivado al SAR Dr. Marcos Damiánovic, donde se diagnosticó una lesión de mediana gravedad consistente en la fractura del dedo meñique. En tanto, el funcionario golpeado en el rostro resultó con lesiones leves.

El detenido fue identificado como A.F.L.M., quien mantiene 28 detenciones anteriores por diversos delitos y una orden vigente al momento del procedimiento. Tras su captura, fue puesto a disposición del Ministerio Público y pasó a control de detención durante la jornada de este jueves 27 de noviembre, enfrentando cargos por maltrato de obra a Carabineros de servicio, amenazas de muerte, amenazas simples y mantener una orden pendiente.