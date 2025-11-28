Porvenir se prepara para un nuevo fin de semana deportivo con la cuarta versión de la Run Color 2025

Porvenir, 27 de noviembre de 2025. En una nueva edición informativa de Municipio Radio, se anticiparon las actividades deportivas y recreativas que se desarrollarán este fin de semana en la comuna. Durante la jornada, el conductor del espacio conversó con Claudio Díaz Andrade, funcionario de la Oficina Municipal de Deportes y Recreación, quien entregó detalles sobre los recientes eventos deportivos y las actividades programadas para los próximos días.

Balance positivo del Cross Country “Hombre Extremo”

Díaz comenzó comentando los resultados de la primera fecha internacional del Cross Country Hombre Extremo, competencia que por primera vez tuvo lugar en Porvenir. Esta iniciativa, originada en Tolhuin (Argentina) bajo la organización de Manu Barrientos, contó con una alta participación de deportistas provenientes de Río Grande, Tolhuin y la comuna fueguina.

El funcionario destacó que la jornada superó ampliamente las expectativas, considerando las exigentes pruebas del circuito, que incluyeron tramos con barro, cruce de río, ascensos, carga de neumáticos y pruebas de resistencia física. La competencia se desarrolló por categorías —damas, varones, mixtos, senior y todo competidor— e incluso tuvo participación de duplas madre e hijo, reafirmando el carácter inclusivo del evento.

Claudio Díaz valoró especialmente el espíritu de camaradería generado con los participantes argentinos y felicitó a los representantes locales que lograron ubicarse en los primeros lugares. También adelantó que la segunda fecha se correrá este domingo 30 en Tolhuin, mientras que la final se realizará el 21 de diciembre en Porvenir, siendo esta la última actividad deportiva anual de la oficina.