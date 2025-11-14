Adultos mayores de Punta Arenas disfrutaron de una jornada de baile, premios y alegría

Un grupo de 243 afiliados y afiliadas de la Región del Magallanes celebraron una nueva edición de “Una Tarde con Los Héroes”. En la actividad, que se realizó en el Hotel Dreams de Punta Arenas, los asistentes disfrutaron de concursos, baile, premios y mucha diversión. El ambiente festivo marcó la tarde de camaradería , con energía, risas y espacios para compartir.

“Una Tarde con Los Héroes” forma parte del calendario de beneficios recreativos que Caja Los Héroes impulsa para promover el bienestar integral de sus afiliados y afiliadas, a través de actividades que fomentan la conexión, la alegría y los espacios de encuentro.

Durante 2025, el programa contempla 23 encuentros en distintas regiones del país, reafirmando el compromiso de la Caja con acompañar a las personas mayores y fortalecer su bienestar físico, emocional y social.

Esta actividad forma parte del calendario de beneficios enfocados en el pilar de recreación, uno de los cinco ejes estratégicos de Caja Los Héroes para fortalecer el bienestar integral de sus afiliados y afiliadas. Las próximas ediciones se realizarán en realizarán en Valdivia el 18 de noviembre y Puerto Montt el 16 de diciembre.