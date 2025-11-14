SUBDERE destinó recursos para diversos proyectos en comunas de la región de Magallanes

El Delegado Presidencial Regional José Ruiz Pivcevic, informó que «hace dos semanas estuvimos en Santiago con la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, Francisca Perales Flores, y logramos traer casi 560 millones de pesos para municipios de nuestra región.»

En Punta Arenas, se destinarán cerca de 200 millones a dos proyectos, uno peatonal en Calle Mardones y otro de iluminación en Calle Los Generales.

En Puerto Natales, conseguimos destrabar un proyecto de 287 millones para obras de contención para el vertedero.

Además se aprobaron proyectos clave en la Provincia de Tierra del Fuego: en Timaukel para mejorar el agua potable y alcantarillado, y en Primavera con la ampliación del Complejo Bahía Azul.

Estamos muy agradecidos por el apoyo de la Subsecretaria y emocionados de ver cómo estos proyectos mejorarán la calidad de vida de muchas personas