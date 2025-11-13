AGUAS MAGALLANES avanza en el cierre de su Fondo Concursable 2025

86% de los proyectos ya han sido ejecutados

Punta Arenas, 13 noviembre de 2025.- Aguas Magallanes continúa avanzando en el cierre de su Fondo Concursable 2025, iniciativa que este año benefició a 119 organizaciones comunitarias de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams. Hasta la fecha, 102 proyectos ya fueron cerrados, cumpliendo la etapa de ejecución, lo que equivale a un 86% del total adjudicado, cifra que ha sido corroborada tras las respectivas visitas en terreno y rendiciones administrativas.

Ad portas de cumplir 15 años, el programa de fondos concursables de la compañía ha permitido concretar más de 1.200 proyectos de juntas de vecinos, clubes deportivos, clubes de adultos mayores y organizaciones sociales, entre otros, fortaleciendo el desarrollo y la vida comunitaria en cada una de las localidades donde la empresa está presente.

“Este fondo nos permite acompañar a las comunidades desde sus propias iniciativas, apoyando proyectos que mejoran los espacios donde conviven y se desarrollan. Cada año vemos ideas más creativas, sostenibles y con gran compromiso social”, destacó Christian Adema Galetovic, gerente regional de Aguas Magallanes.

Durante las últimas semanas se realizaron visitas a distintas organizaciones para conocer de cerca los avances en el desarrollo de sus proyectos. En Porvenir, por ejemplo, el histórico Club Deportivo Tierra del Fuego, fundado en 1930, pudo mejorar su sede gracias al aporte de este fondo. En la misma comuna, el Cuerpo de Bomberos equipó su sala de capacitación con nuevo mobiliario para fortalecer la formación de sus voluntarios.

En Puerto Natales, el Club de Adultos Mayores Amor y Paz -con más de 40 años de trayectoria- construyó una rampa de acceso a su sede, facilitando un ingreso más seguro para sus socios. En tanto, en Punta Arenas, el Centro Laboral Unpade adquirió equipamiento para el envasado de mermeladas de zarzaparrilla negra, iniciativa que impulsa la autonomía y habilidades laborales de los jóvenes y adultos que participan en el programa.

“Cada uno de estos proyectos refleja el espíritu del fondo concursable, y el compromiso que tenemos como vecinos. Nos motiva promover la colaboración, la inclusión y el desarrollo local en las comunas donde estamos presentes”, concluyó Christian Adema Galetovic.