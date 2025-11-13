El renacer del Zavattaro: Porvenir se prepara para inaugurar su nuevo gimnasio tras una década de espera

El histórico gimnasio Padre Mario Zavattaro está a días de iniciar una nueva etapa. La autoridad comunal y los concejales realizaron una visita oficial para conocer los avances finales de esta infraestructura largamente esperada por la comunidad de Porvenir. Entre emoción, recuerdos y expectativas, el nuevo recinto se perfila como uno de los hitos deportivos y culturales más importantes de los últimos años.

Un sueño que se concreta: palabras del alcalde de Porvenir José Gabriel Parada Aguilar.

El alcalde José Gabriel Parada Aguilar encabezó la visita al recinto, destacando la importancia de este logro para la comuna.

El jefe comunal señaló que en pocas semanas se concretará la entrega formal, primero a la administración del Gobierno Regional y luego al municipio, que deberá hacerse cargo de toda la logística operativa del nuevo coliseo:

“Cámaras, guardias, aseo, áreas verdes, personal administrativo, personal de mantención, logística y también profesionales ligados a salud para el área deportiva”, enumeró.

Recordó que hace solo tres o cuatro años “esto era una idea, un sueño”, y que hoy se transforma en un espacio clave para que Porvenir pueda finalmente recibir actividades deportivas y culturales de nivel nacional.

“Esperemos que lo cuidemos. Este es un bien comunitario. Y también que podamos explotarlo bien, con tardes hermosas de eventos, recreación y bienestar”, expresó.

Sobre la inauguración, adelantó que se evalúa un evento deportivo de carácter nacional para darle al recinto el marco que merece.

Consejo Municipal: emoción y orgullo por una obra histórica

Claudia Cárcamo Muñoz: “Hoy se cumple un sueño”

La concejala Claudia Cárcamo destacó la magnitud del proyecto, asegurando que el gimnasio está completado en un 99,9%.

Agradeció al Gobierno Regional, al delegado, al alcalde, a las administraciones municipales involucradas y a ambos consejos comunales por su rol en este sueño colectivo.

Subrayó también que el recinto contará con espacios inclusivos para personas con movilidad reducida y un muro de escalada, aspectos que enriquecen la oferta deportiva local.

“Vamos a poder disfrutar de actividades culturales y deportivas. Es un espacio amplio y muy esperado”, afirmó.

Testimonios que evidencian una década de esfuerzo colectivo

Varios concejales compartieron su visión sobre este proyecto emblemático:

Relatos sobre el pasado y el futuro del Zavattaro

Óscar Andrade destacó su vínculo personal con el antiguo gimnasio, donde vivió su vida deportiva antes de su incendio:

“Hoy se entrega un recinto hermoso, de primer nivel. La cancha, los camarines, los accesos… todo está espectacular.”

Manuel Loncón recordó su rol como consejero regional entre 2018 y 2022, cuando se aseguraron los fondos para iniciar la construcción:

“Hoy se cumple un sueño, fruto de votaciones unánimes y del esfuerzo de muchas autoridades y vecinos.”

Javier Nancuante valoró que esta sea una de las últimas visitas antes de la entrega final:

“Es algo que esperamos por muchos años. Pronto será un gran recinto para toda la comunidad.”

Diez años de historia: la memoria del Zavattaro y la emoción de su reconstrucción

Marisol Andrade: “Esta lucha comenzó el día del incendio”

La concejala Marisol Andrade evocó momentos claves del pasado, recordando que el incendio del antiguo Zavattaro marcó profundamente a Porvenir.

“Esta es una noticia que va a emocionar a muchos porvinireños. Se cierra un ciclo y comienza una nueva historia”, expresó.

Asimismo, llamó a preservar la memoria deportiva local:

“Hay muros hermosos para pensar en galerías de fotos de deportistas destacados. La historia no puede quedar en el olvido.”

Un recinto que abre oportunidades para el presente y el futuro

Durante el recorrido, la concejala Andrea Muñoz, destacó las posibilidades que se abren con este nuevo coliseo: desde grandes eventos culturales y deportivos hasta la potencial ampliación futura con áreas como piscina, pista de atletismo u otras instalaciones si existe disponibilidad de terreno.

Todos coincidieron en que esta obra viene a saldar una deuda histórica con la comuna y que marcará un antes y un después en el desarrollo deportivo y cultural de Porvenir.

El Zavattaro renace como símbolo de identidad, esfuerzo y proyección comunitaria

Tras diez años de espera, trámites y gestiones, el gimnasio Padre Mario Zavattaro, resurge como un espacio de encuentro, memoria y futuro para Porvenir. La comunidad pronto podrá recorrer sus pasillos, contemplar su moderna infraestructura y darle vida a un recinto que promete convertirse en el nuevo corazón deportivo y cultural de la ciudad.

La inauguración está cada vez más cerca, y con ella, un nuevo capítulo para la historia de Porvenir.