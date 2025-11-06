Aguas Magallanes refuerza comunicación directa con sus clientes a través de notificaciones via Whatsapp

Punta Arenas, 06 de noviembre de 2025.- Con el propósito de mantener informada a la comunidad y mejorar la experiencia de sus clientes, Aguas Magallanes puso en marcha un nuevo sistema de notificaciones automáticas vía WhatsApp, que avisará directamente a los clientes cuando se registra un corte de agua potable en su sector. A través de este canal, los vecinos recibirán un mensaje con la hora estimada de inicio y término del evento, junto con un enlace a la página oficial de la empresa, donde podrán revisar los detalles del cuadrante afectado. Además, el sistema notificará la instalación y ubicación de puntos de abastecimiento alternativo de agua potable cuando se requieran. Asimismo, en caso de extensión del corte, se enviará una notificación con la actualización correspondiente y, de la misma forma, se informará el inicio de la reposición del servicio y término de los trabajos.

Desde la compañía explicaron que este nuevo sistema busca fortalecer la comunicación directa y confiable con la comunidad. “Queremos que nuestros clientes sepan, con total claridad y en tiempo real, qué está ocurriendo en su sector. Esta herramienta nos permite entregar a la comunidad información útil de manera inmediata y segura”, indicó Cristian Oyarzún Araya, subgerente de Clientes de Aguas Magallanes. El ejecutivo enfatizó que los mensajes provienen únicamente del número +56 9 6310 3883 enviados desde la cuenta “Aguas Magallanes Informa”, la cual está identificada con el logotipo institucional y un distintivo de autenticidad otorgado por WhatsApp.

De esta forma, los clientes pueden tener la tranquilidad de que toda la información que reciban proviene efectivamente de Aguas Magallanes. Para ello, se recomienda mantener actualizados los datos de contacto a través de la oficina virtual o los canales habituales de atención.