Organizaciones de Adultos Mayores de Porvenir reciben certificación de SENAMA

Personas mayores de Porvenir y Primavera recibieron este jueves 6 de noviembre su certificación del Fondo Nacional del Adulto Mayor.

Con alegría y emoción, tres organizaciones de Tierra del Fuego fueron certificadas como beneficiarias del Fondo “Hernán Zapata Farías” 2025.

Esta iniciativa de SENAMA y el Gobierno de Chile apoya proyectos autogestionados que fortalecen la participación, autonomía y bienestar de las personas mayores