Autoridades y servicios de Ultima Esperanza coordinan tareas para las elecciones del 16 de noviembre

Autoridades y servicios de Ultima Esperanza coordinan tareas para las elecciones del 16 de noviembre

Durante esta mañana de jueves 13 de noviembre, el delegado presidencial de Ultima Esperanza Guillermo Ruiz Santana, lideró una mesa de trabajo junto a diferentes instituciones de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo 16 de noviembre.

En la instancia se coordinaron diferentes aspectos orientados a garantizar un pleno desarrollo del proceso, con el fin de hacerlo seguro, expedito y ordenado para la comunidad.

En la ocasión, también participaron la Municipalidad de Natales, Municipalidad de Torres del Paine, Ejército, Armada, Carabineros, PDI y SLEP.

Compartir
Twittear
Compartir
Pin
0 Compartir
Buenas noticias para Magallanes: SUBDERE aprueba importantes recursos para las comunas de Punta Arenas, Puerto Natales, Primavera y Timaukel

Buenas noticias para Magallanes: SUBDERE aprueba importantes recursos para las comunas de Punta Arenas, Puerto Natales, Primavera y Timaukel

Seremi del Trabajo desarrolló intensivo despliegue en Puerto Williams

Seremi del Trabajo desarrolló intensivo despliegue en Puerto Williams