Autoridades y servicios de Ultima Esperanza coordinan tareas para las elecciones del 16 de noviembre

Durante esta mañana de jueves 13 de noviembre, el delegado presidencial de Ultima Esperanza Guillermo Ruiz Santana, lideró una mesa de trabajo junto a diferentes instituciones de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo 16 de noviembre.



En la instancia se coordinaron diferentes aspectos orientados a garantizar un pleno desarrollo del proceso, con el fin de hacerlo seguro, expedito y ordenado para la comunidad.



En la ocasión, también participaron la Municipalidad de Natales, Municipalidad de Torres del Paine, Ejército, Armada, Carabineros, PDI y SLEP.