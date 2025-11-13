Medio local presenta propuesta para fortalecer el desarrollo económico y social de Tierra del Fuego

La Revista Mittofire, gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social (FFMCS) del Ministerio Secretaría General de Gobierno, presentó en Porvenir, los resultados de su diagnóstico sobre las principales necesidades y desafíos del sector emprendedor fueguino.

El encuentro reunió a autoridades, funcionarios y emprendedores de Porvenir, generando un valioso espacio de diálogo para impulsar la economía local, la sostenibilidad, la inclusión y la equidad territorial.