Carabineros detiene a hombre acusado de femicidio frustrado en sector Agua Fresca

Un grave hecho de violencia de género quedó al descubierto la noche de este viernes 14 de noviembre, luego de que Carabineros del Retén Agua Fresca acudiera a un domicilio ubicado en el kilómetro 53 de la Ruta 9 Norte, tras recibirse una denuncia por un presunto femicidio frustrado.

El procedimiento se activó pasadas las 23 horas, cuando el personal policial llegó al inmueble y tomó contacto con la víctima. La mujer relató que se había reunido con su expareja para consumir bebidas alcohólicas, instancia en la que el hombre, de 53 años, comenzó a atacarla con un arma blanca, provocándole cortes en uno de sus brazos.

Carabineros encontró al agresor aún al interior del domicilio y procedió a su detención inmediata. Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que dispuso el control de detención para esta jornada, instancia en la que el imputado será formalizado por el delito de femicidio íntimo en grado de frustrado.

La víctima, en tanto, fue trasladada para la constatación de lesiones, las que fueron catalogadas como leves. Paralelamente, se activaron los protocolos de protección correspondientes y se instruyó la labor pericial del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) Punta Arenas para esclarecer las circunstancias del ataque.