Colegio Médico Magallanes expresa preocupación por falta de atención oportuna a pacientes oncológicos en el Hospital Clínico

El Consejo Regional Magallanes del Colegio Médico de Chile encendió las alarmas tras conocerse antecedentes que apuntan a casos de pacientes oncológicos que, pese a contar con diagnósticos confirmados, no han recibido la atención oportuna en el Hospital Clínico de Magallanes. La situación, según señalaron, genera inquietud tanto por sus implicancias asistenciales como por el impacto en la continuidad de los tratamientos.

El gremio precisó que la programación de terapias, la disponibilidad de recursos y la resolución de brechas asistenciales son responsabilidades directas del Hospital Clínico de Magallanes y del Servicio de Salud Magallanes. Ambas instituciones son las llamadas a garantizar los flujos de atención dentro de la red pública y a informar qué medidas se están adoptando para enfrentar esta problemática.

Desde el Colegio Médico recalcaron que los equipos profesionales requieren contar con todas las herramientas diagnósticas y terapéuticas necesarias para ejercer su labor de manera segura y ética. La falta de estas condiciones, advirtieron, no solo limita su capacidad de respuesta clínica, sino que además puede derivar en riesgos en el ámbito de la responsabilidad médico legal, que recae de forma individual, pero depende de condiciones institucionales que deben ser aseguradas por el hospital y el servicio de salud.

El Consejo Regional Magallanes del Colegio Médico reafirmó su compromiso con las y los profesionales de la salud, así como con los pacientes, manifestando disposición total para apoyar la labor de los equipos clínicos y contribuir a la búsqueda de soluciones que permitan garantizar una atención oportuna, continua y de calidad para toda la comunidad.