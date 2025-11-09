Organizaciones de Porvenir reciben recursos del Fondo Social Presidente de la República

Con la presencia del delegado presidencial provincial de Tierra del Fuego, José Campos Prieto, se realizó la ceremonia de entrega de los Fondos Sociales Presidente de la República 2025, instancia en la que se firmaron los convenios correspondientes a los proyectos adjudicados por diversas organizaciones de la comuna de Porvenir.

El delegado destacó la relevancia de cada una de las iniciativas, valorando el impacto positivo que tendrán en la comunidad:

“Este fondo es trascendental porque lo que hace es financiar aquellas iniciativas que van haciendo cada vez más sólidas a las organizaciones sociales y les permite desarrollar sus proyectos. Son el respaldo que tienen las familias, niños, niñas y jóvenes, donde establecen relaciones con los miembros de la comunidad. Cada uno de estos proyectos refleja el valor de la organización social, la importancia de la participación ciudadana y el espíritu solidario y creativo en un territorio como Tierra del Fuego”, señaló Campos Prieto.

El Fondo Social Presidente de la República tiene como propósito fortalecer las organizaciones territoriales y otras instituciones sin fines de lucro, construyendo y fortaleciendo el tejido social, promoviendo la participación ciudadana y contribuyendo a superar la vulnerabilidad social en los distintos territorios. A su vez, complementa las políticas de inversión social del Estado, reforzando la labor de las instituciones locales.

La actividad contó con la participación del alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada, representantes de las organizaciones beneficiadas y autoridades locales. En la ocasión, se destacó la articulación entre el fondo social y las subvenciones municipales, que en conjunto buscan fortalecer el trabajo comunitario y apoyar el desarrollo de proyectos en distintos ámbitos.

“El fondo social viene a reforzar las iniciativas de las instituciones de la comuna. Existe una sinergia con los recursos que también entrega el municipio, buscando dar cobertura a todo el territorio para que las organizaciones puedan desarrollar sus actividades, que no buscan otra cosa que beneficiar a la comunidad de Porvenir”, indicó alcalde Parada.

Durante la ceremonia se presentaron el Elenco Juvenil Damas del Conjunto Kutralihue y la Agrupación de Proyección Folclórica y Club de Cueca Los Márquez, ambas beneficiadas con el fondo.

Otros de los beneficiarios son: la Agrupación Arte y Cultura Porvenir; el Centro de Padres y Apoderados Jardín Infantil Arcoíris y la Junta de Vecinos N°9 Lomas de Baquedano.

Esteben Kovacic Huenchur, presidente de la junta de vecinos, expresó su agradecimiento:

“Hemos sido gratamente beneficiados con recursos del Ministerio del Interior para poder tener nuestra cocina, que no la teníamos, y gracias a este apoyo del fondo social vamos a poder lograrlo”, comentó.

La jornada cerró con un ambiente de alegría y reconocimiento al esfuerzo de las organizaciones que, a través de su compromiso y trabajo constante, contribuyen al fortalecimiento de la vida comunitaria en Tierra del Fuego.