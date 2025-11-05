Diputada Javiera Morales llama a reactivar el Festival Estudiantil de la Patagonia: “La cultura también fortalece la educación pública”

La parlamentaria Javiera Morales lamentó la suspensión por falta de fondos del Festival Estudiantil de la Patagonia, tradicional encuentro cultural que durante más de tres décadas ha reunido a estudiantes, profesores y familias en torno al arte y la creatividad.

“El Festival Estudiantil de la Patagonia ha sido, durante más de tres décadas, un espacio de encuentro, talento y creatividad, que refleja cómo la comunidad educativa trabaja, comparte y se une en torno al arte y la cultura”, señaló la diputada.

Además, advirtió que la falta de recursos que impidió su realización este año “representa una pérdida enorme para nuestra comunidad”, y criticó la falta de compromiso institucional. “Todas las instancias se lavaron las manos: el municipio no quiso impulsarlo, el Slep no quiso financiarlo y Culturas ni se pronunció”, afirmó.

Asimismo, llamó a las autoridades locales a priorizar la reactivación del evento para el año 2026, destacando que el arte y la cultura son pilares fundamentales para fortalecer la educación pública.

“Recuperar este festival no es solo rescatar una tradición, sino una forma concreta de cuidar nuestros espacios educativos y de apostar por el futuro cultural de Magallanes. La cultura previene la violencia, fomenta la convivencia y fortalece nuestras comunidades educativas”, enfatizó la legisladora.

La diputada recordó que durante 31 años el festival fue un referente cultural, educativo y social en Punta Arenas, y que su pérdida “nos obliga a preguntarnos cómo queremos cuidar nuestros espacios educativos si coartamos las instancias de unión y expresión del talento local”.