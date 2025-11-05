Municipio invita a Feria del Adulto Mayor este sábado en el Instituto Don Bosco

La actividad reunirá 45 stands y más de 1.200 participantes en una jornada gratuita con muestras, presentaciones y servicios abiertos a toda la comunidad.



La Municipalidad de Punta Arenas, a través de la Unidad del Adulto Mayor de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), realizará este sábado 8 de noviembre la sexta versión de la Feria del Adulto Mayor 2025, un encuentro que reunirá a más de 1.200 personas y 45 stands de clubes y talleres municipales. La actividad se desarrollará entre las 11:00 y 19:00 horas en el Instituto Don Bosco, con acceso por calle Maipú 615, y será gratuita y abierta a toda la comunidad.



El alcalde Claudio Radonich destacó la consolidación de este evento como una tradición de cierre de año y espacio de encuentro intergeneracional. “Ya es una tradición comenzar el cierre del año con esta feria, que tiene dos objetivos: mostrar los trabajos espectaculares que realizan nuestros adultos mayores agrupados en sus clubes, este año son 45, y también exhibir los resultados de los 36 talleres municipales en los que participaron más de 1.200 personas durante 2025”, explicó.



El jefe comunal recalcó que los talleres están abiertos a toda la comunidad, sin necesidad de pertenecer a un club. “Cualquier persona mayor interesada puede inscribirse para el próximo año. Este sábado vamos a mostrar ese trabajo, con stands, servicios, presentaciones artísticas, manicure, masajes y espacios de bienestar. Invitamos a las familias a acompañar a nuestros adultos mayores y disfrutar de una jornada alegre y participativa”, añadió.



Por su parte, la encargada de la Unidad del Adulto Mayor, Carolina Barrientos, detalló que la feria contará con diversas muestras y presentaciones. “Vamos a tener los stands de los clubes de adultos mayores y de nuestros talleres municipales, donde se expondrán trabajos en manualidades, bisutería, tejidos, bordado, pintura y productos elaborados por los propios participantes. También habrá presentaciones de los talleres de coro, danza y baile entretenido, además de concursos, bingo y sorteos”, señaló.



Barrientos agregó que la actividad es una instancia abierta y familiar. “Queremos que toda la comunidad se acerque al Instituto Don Bosco este sábado, de 11 a 19 horas, para conocer lo que nuestros adultos mayores son capaces de crear y compartir. Esta feria es una muestra de su talento, energía y ganas de seguir aprendiendo”, enfatizó la funcionaria municipal.



La jornada también incluirá espacios de bienestar, como masajes de relajación, manicure y actividades de estimulación de la memoria, además de premiaciones y presentaciones durante todo el día.



La Feria del Adulto Mayor 2025 marca el cierre de los talleres anuales de la Unidad del Adulto Mayor, los cuales se desarrollan entre abril y diciembre y buscan fortalecer la participación, el desarrollo personal y la vida activa de las personas mayores de Punta Arenas.