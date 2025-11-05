SERNAC e ISP advierten sobre sobre consumo de medicamentos para bajar de peso

El Servicio, con el apoyo del ISP, elaboró un “reporte de mercado de medicamentos para bajar de peso”, el cual está disponible en el sitio web www.sernac.cl

Los precios más económicos corresponden a los que contienen fentermina u orlistat, variando entre $9.000 y $36.000; mientras que los más costosos son los basados en semaglutida, duraglutida o liraglutida, cuyos valores oscilan entre $83.000 y $313.00.

Se detectó publicidad prohibida sobre medicamentos para bajar de peso y el ofrecimiento de recetas médicas a distancia, lo que podría poner en riesgo la salud de las personas.

Nunca se debe utilizar medicamentos para bajar de peso sin la correspondiente prescripción y supervisión médica.

La obesidad y el sobrepeso son una de las principales amenazas asociadas a la salud pública en Chile y en el mundo, lo que ha provocado que las personas busquen alternativas rápidas para bajar de peso, muchas veces sin supervisión médica ni información suficiente sobre posibles riesgos.

Es así como durante el último tiempo se ha registrado un auge de la oferta de medicamentos para bajar de peso en medios de comunicación masiva y redes sociales, que ha generado preocupación por su potencial uso indiscriminado, automedicación y proliferación de productos falsificados.

Por esta razón, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), con el apoyo del Instituto de Salud Pública (ISP), elaboró un informe denominado “Reporte de mercado: medicamentos para bajar de peso”, con el objetivo de proporcionar información relevante y oportuna sobre el funcionamiento del mercado de los medicamentos más utilizados para esta problemática.

ELEMENTOS DESTACADOS

La venta de medicamentos para bajar de peso está estrictamente regulada: sólo puede hacerse en farmacias autorizadas. Cuando se comercializan fuera del comercio formal, se consideran productos falsificados.

Los medicamentos con registro sanitario otorgado por el ISP aseguran la presencia de principios activos en la concentración indicada por la formulación del mismo, lo que respalda su efecto terapéutico y evita riesgos injustificados para la salud.

por la formulación del mismo, lo que respalda su efecto terapéutico y evita riesgos injustificados para la salud. Los medicamentos adquiridos en farmacias autorizadas pasan por controles de calidad exigidos por la normativa , lo que disminuye los riesgos para las personas.

, lo que disminuye los riesgos para las personas. En 2019, el ISP detectó la venta de productos falsificados como Sentis y Elvenir a través de internet y redes sociales, con principio activo fentermina.

En 2024, Aduanas registró un alza en las incautaciones de estos mismos productos (fentermina), asociada a la alta demanda post-pandemia.

Existen medicamentos en circulación prohibidos o sin registro sanitario vigente, lo que representa un riesgo sanitario y un potencial delito.

En fiscalizaciones del SERNAC se detectó publicidad prohibida sobre medicamentos para bajar de peso y el ofrecimiento de recetas médicas a distancia (teleconsulta), lo que podría poner en riesgo la salud de las personas si no se realiza un debido control médico.

Los reclamos recibidos por el SERNAC se concentran en problemas de ejecución contractual (cobros indebidos, quiebres de stock y diferencias de precios online vs presencial), lo que se podría relacionar también con la baja capacidad para detectar otros fenómenos por parte de los consumidores, en términos de salud y riesgos, motivo por el que se requiere mayor conciencia ciudadana e información.

En cuanto a precios, los más económicos son los que contienen fentermina (de 18,75 mg, 30 cápsulas) u orlistat (120mg, 105 cápsulas) que van desde $9.000 a $36.000; mientras que los más costosos son los basados en duraglutida, liraglutida (6mg, 3ml) o semaglutida (4mg, 3ml), que van desde $83.000 a $313.000. Cabe señalar que el valor señalado no representa el valor de tratamiento mensual, el cual depende de la indicación médica para cada caso.

que van desde $9.000 a $36.000; mientras que $83.000 a $313.000. Si bien la elección del fármaco correcto debe provenir de una consulta médica, estas diferencias de precios para un mismo medicamento (que alcanzan hasta un 40% para ciertos fármacos como la semaglutida en comprimidos de 14mg, 30 cápsulas) refuerzan el valor de cotizar.

Los efectos secundarios varían entre medicamentos y personas, yendo desde cuestiones leves como irritabilidad hasta posibles riesgos a largo plazo, reforzando la necesidad de prescripción médica especializada.

Se advierte sobre los riesgos de adquirir productos en el comercio informal e ilegal, lo que constituye infracciones administrativas, delitos y graves daños a la salud.

Es importante mencionar que solo las farmacias autorizadas por el Instituto de Salud Pública (ISP) y la Seremi de Salud en regiones, pueden vender este tipo de medicamentos a la ciudadanía. Adquirirlos por canales informales no solo infringe la normativa sanitaria, sino que puede implicar graves riesgos para la salud.

RECOMENDACIONES

Se deben adquirir medicamentos sólo en farmacias autorizadas.

Es importante considerar siempre que, elegir un medicamento para apoyar un tratamiento de sobrepeso u obesidad es una decisión que debe ser tomada por el médico en conjunto con el paciente, teniendo en cuenta el objetivo del tratamiento y posibles efectos secundarios. Se debe estar durante todo el tratamiento bajo supervisión médica.

Antes de comprar los medicamentos prescritos, se debe cotizar y comparar entre las diferentes opciones ofrecidas por las farmacias autorizadas.

Si existen dudas, se debe consultar con su médico, revisar el registro sanitario vigente y contactar a las autoridades competentes en caso de sospechar una infracción sanitaria.

En caso de experimentar un efecto adverso, se debe informar inmediatamente a su médico, además de informar al titular de registro, y notificar al ISP a través de su Sistema de Vigilancia Integrada.

Para finalizar, frente a inconvenientes, puede ingresar su reclamo al SERNAC.