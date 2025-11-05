Millonaria incautación de cigarrillos en Zona Franca de Punta Arenas: más de 300 mil cajetillas fueron decomisadas

Un importante operativo policial se desarrolló durante la jornada de este miércoles al interior de la Zona Franca de Punta Arenas, donde se llevó a cabo un procedimiento conjunto que permitió la incautación de más de 300 mil cajetillas de cigarrillos de contrabando, avaluadas en varios millones de pesos, dos personas fueron detenidas en medio del operativo.

Las indagaciones se concentraron en una bodega y en uno de los locales del módulo central, donde funcionarios de la Dirección de Inteligencia Policial Marítima (Dipolmar), con apoyo del OS7 de Carabineros, el Servicio Nacional de Aduanas y el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), realizaron un amplio despliegue destinado a desbaratar una posible red dedicada a la internación y almacenamiento ilegal de cigarrillos en la región.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el procedimiento se originó tras un trabajo de inteligencia que permitió detectar movimientos irregulares en el ingreso y distribución de mercancías dentro del recinto franco. Producto de ello, se allanó una bodega donde se halló una gran cantidad de cigarrillos sin documentación tributaria ni respaldo comercial, lo que motivó la intervención inmediata de las autoridades.

La Policía Marítima y Aduanas lideran las diligencias investigativas, que buscan establecer la procedencia de los productos, la participación de personas o empresas involucradas y el eventual perjuicio fiscal derivado del contrabando.

El caso quedó a disposición del Ministerio Público, mientras las instituciones participantes mantienen el resguardo de las especies y continúan con las pericias correspondientes para determinar responsabilidades penales.