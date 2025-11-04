Diputada Javiera Morales solicita a la Subdere recursos para fortalecer programas de tenencia responsable en Punta Arenas

La parlamentaria Javiera Morales solicitó formalmente a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) destinar recursos urgentes al municipio de Punta Arenas para que pueda cumplir sus obligaciones en materia de tenencia responsable de mascotas, ante la crítica situación que vive la comuna en el manejo y bienestar animal.



La carta fue enviada por la legisladora y en ella señaló que «el problema de la sobrepoblación de mascotas en Magallanes es un hecho conocido que impacta directamente la calidad de vida de nuestros vecinos. La cantidad de animales sin control en las calles genera un riesgo innegable para la salud pública y la seguridad de las personas, además de dificultar la gestión territorial de los municipios».



Además, advirtió que, en los últimos meses, y gracias al trabajo justamente de las organizaciones animalistas de la región, se ha conocido la existencia de un canil informal donde decenas de perros sobreviven en malas condiciones. «Las agrupaciones llevan años exigiendo medidas al municipio, sin embargo, este último siempre responde señalando que no cuenta con recursos suficientes para ello», indicó.



Por ello, pidió a la Subdere disponga los mecanismos necesarios para asignar fondos que permitan al municipio ejecutar programas de esterilización masivos, permanentes y gratuitos, así como la ampliación del canil municipal y la correcta aplicación de la Ley Cholito.



Por último, la diputada Javiera Morales destacó que «debemos garantizar el derecho a cuidar y proteger a esos seres que tanto significan en nuestras vidas. Porque el cuidado es una forma de construir una sociedad más justa, más compasiva y más humana».