Se realizó el Diálogo Ciudadano: Por el Derecho a una Vida Libre de Violencia para organizaciones de Porvenir

La División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno, llegó hasta Tierra del Fuego este lunes 3 de noviembre para compartir experiencias y traspasar información relevante respecto a la Ley Integral de Violencia Hacia las Mujeres, apuntando a su identificación, prevención y atención.

Por medio de distintas dinámicas, las y los representantes de las organizaciones fueguinas trabajaron sobre los distintos tipos de violencias pudiendo reconocer sus marcas en la vida cotidiana y así erradicarla en todas sus formas