El voto miedo | Manuel Luis Rodríguez U. | Opinión

El voto miedo | Manuel Luis Rodríguez U.

Usted prende la Tele cada mañana, y seguramente va a encontrar en todos los canales de TV de circulación nacional, el relato pormenorizado del más reciente asalto, homicidio, femicidio, funeral narco, portonazo, suicidio, tiroteo, baleo, asesinato o robo perpetrado en la capital, con abundantes coberturas de reporteros que describen todos los pormenores de los hechos. Además, cuando esos mismos canales de TV pasan a las noticias internacionales, coincidentemente son todos los desastres, lluvias, huracanes y otros acontecimientos dramáticos.



Usted está siendo preparado, acondicionado para tener miedo, todos los días, toda la semana durante meses y años. Miedos reales y miedos fabricados. El espectador observa sorprendido esta sucesión de hechos violentos y naturalmente, se pone del lado de las víctimas y siente compasión por los deudos.



No es que los medios se ocupan de la crónica roja, es que la crónica roja ha ocupado los medios.



A continuación, la misma crónica noticiosa, le informa que las más recientes encuestas indican que la delincuencia va en aumento sin control y que la delincuencia invade todo el territorio. Usted está siendo condicionado para el voto miedo.



El miedo trata de instalarse en la campaña electoral. Los candidatos le venden seguridad a los electores.



Miedo a que vaya a ganar un determinado candidato, porque ese candidato le dice a usted que hay que tener miedo que gane el otro candidato. Si usted vota por ese candidato, van a pasar las cosas más terribles a las que hay que tenerle miedo. El otro candidato, también le dice que si gana ese otro candidato, van a ocurrir los peores desastres, por culpa de ese otro candidato. Se lanzan miedos y culpas a la cara, como quién escupe sus propios temores.



El voto miedo puede derrotar nuestras esperanzas, puede vencer la voluntad de salir adelante, de caminar hacia un futuro mejor. Ojo con el voto miedo.