Prisión preventiva para ciudadano dominicano acusado de femicidio en Punta Arenas

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas decretó prisión preventiva para Yokander Antonio Rosario Zedano, ciudadano de nacionalidad dominicana, acusado de dar muerte a su pareja, también dominicana, en un trágico hecho ocurrido la noche del 31 de octubre en la población 18 de Septiembre.

Según los antecedentes expuestos durante la audiencia de formalización realizada este martes 4 de noviembre, el imputado habría mantenido una fuerte discusión con la víctima, identificada con las iniciales B.L.R., de 30 años, al interior de un domicilio ubicado en calle Camilo Henríquez. En medio del altercado, el sujeto trasladó a la mujer hasta el baño del inmueble, donde le propinó una estocada en la zona del corazón, provocándole una herida mortal que le causó la muerte horas más tarde en el Hospital Clínico de Magallanes.

Tras el ataque, Rosario Zedano —quien también resultó lesionado— huyó del lugar, pero fue detenido a varias cuadras del sitio del suceso por efectivos policiales, gracias al rápido aviso de los vecinos que escucharon los gritos de auxilio.

Uno de los momentos más dramáticos del hecho ocurrió cuando una de las hijas de la víctima, de tan solo 11 años, salió a la calle a pedir ayuda, alertando a los residentes del sector sobre lo ocurrido y señalando que “un hombre había matado a su madre”.

Por instrucción del Ministerio Público, la investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), cuyos funcionarios realizaron empadronamientos, entrevistas a testigos y peritajes en el lugar del crimen.

Durante la audiencia, la fiscalía dio a conocer que el imputado se encontraba en situación migratoria irregular en Chile y que, de acuerdo con información preliminar no confirmada oficialmente, tendría antecedentes por dos homicidios frustrados en su país de origen, del cual se habría fugado.

Atendiendo a la gravedad de los hechos y al riesgo para la seguridad de la sociedad, el tribunal acogió la solicitud de prisión preventiva presentada por la fiscalía, quedando bajo resguardo de gendarmería en el Hospital Clínico decretando el ingreso del acusado a la Cárcel de Punta Arenas cuando se le dé el alta médica.

El Ministerio Público contará con un plazo de 5 meses para reunir los antecedentes que permitan esclarecer completamente el femicidio que ha conmocionado a la comunidad magallánica.

Declaración SernamEG Magallanes

La directora regional del SernamEG Magallanes, Pamela Leiva Burgos, se refirió al reciente hecho de violencia, «Como Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, queremos expresar que en relación al femicidio consumado ocurrido en nuestra región en contra de una mujer de nacionalidad dominicana, nos encontramos en comunicación con la familia de la víctima para ofrecerles nuestro apoyo psicosocial y jurídico, junto con comenzar a tramitar la pensión para hijos e hijas víctima de femicidio tal como lo establece la Ley de Reparación.

La violencia hacia las mujeres es un delito de seguridad pública y el femicidio la expresión más grave de la violencia de género. Es por esto que hacemos un llamado para que todo el proceso de investigación se desarrolle con perspectiva de género. Como dirección regional reafirmamos nuestro compromiso para que las víctimas y sus familias reciban el apoyo y acceso a la justicia tal como indica la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres»