Estudiantes y docentes de Los Andes, Talca y Concepción cumplirán su sueño de viajar a la Antártica

Punta Arenas, 8 de noviembre de 2025.- La XXII Feria Antártica Escolar (FAE 2025), organizada por el Instituto Antártico Chileno (INACH), concluyó con éxito la noche del viernes 7 de noviembre en Punta Arenas. El evento, desarrollado durante una intensa semana de divulgación científica y camaradería en el marco del Mes de la Antártica, reunió a jóvenes de distintos puntos del país motivados por la investigación polar.

En la ceremonia de premiación, el director nacional del INACH, Gino Casassa, destacó la emoción y alegría que genera ver a estudiantes comprometidos con la ciencia antártica: “Ver esa fuerza y energía de la juventud nos contagia a todos y nos da la certeza de que ese entusiasmo por la Antártica se ha logrado transmitir”.

La iniciativa busca fomentar el interés por la ciencia antártica entre estudiantes de todo Chile y este año recibió más de 300 postulaciones, desde Arica a Magallanes. Tras una rigurosa selección, catorce equipos de siete regiones llegaron hasta Punta Arenas para presentar sus proyectos frente a un jurado científico en el INACH y a un jurado ciudadano en la sala de exhibiciones de ZonAustral.

En la clausura se reconoció el esfuerzo, la creatividad y la rigurosidad de todos los equipos. Los tres ganadores, provenientes de Los Andes, Talca y Concepción, fueron premiados con la posibilidad de integrar la Expedición Antártica Escolar (EAE), organizada por el INACH, que los llevará a la base Profesor Julio Escudero, en la isla Rey Jorge. Allí podrán conocer en terreno la labor científica y logística de Chile en el Continente Blanco, cumpliendo así el gran sueño de sus vidas.

El primer equipo anunciado fue el integrado por Tomás Bravo y Javiera Díaz, del Liceo Bicentenario de Cultura y Difusión Artística de Talca, quienes viajarán a la Antártica acompañados de su profesor, Alejandro Alarcón. Los jóvenes reaccionaron con enorme emoción. “Grité muy fuerte, se nos juntaron muchas cosas, el estrés de estos días y la alegría. Ganar esto es algo histórico para nosotros, había que manifestarlo con alma y pasión”, comentó Tomás, con la voz quebrada. Su compañera agregó entre lágrimas: “No me esperaba ni siquiera venir a Punta Arenas, y mucho menos ganar. Cuando dijeron nuestros nombres, solo pude llorar de felicidad. ¡Voy a conocer la Antártica!”.

Hasta hace algunos meses, el equipo del Liceo Comercial de Los Andes, conformado por Bruno Peralta y Joaquín Meza, sabía muy poco sobre la Antártica. Atribuyen su inspiración a su docente Nicolás Zelaya, oceanógrafo de profesión, quien los incentivó a interesarse en el tema. Sobre este triunfo, Bruno comentó: “Lo había pensado en el bus, camino a la premiación, pero no creía que fuera posible. Cuando supe que habíamos ganado, no lo podía creer. Esta experiencia ha sido increíble y nunca la olvidaré”, expresó. Joaquín añadió: “No pensaba que íbamos a ganar; si lo hubiera pensado, probablemente me hubiese dolido la guata. Fue realmente sorprendente”.

Desde Concepción, el tercer equipo ganador, formado por Rodrigo Yáñez y Eduardo Arriagada del Colegio Almondale Lomas, expresó su alegría al recibir la noticia. “Siempre soñamos con ganar. Dimos lo mejor de nosotros en cada etapa, y llegar a este punto es increíble. Estoy muy feliz”, afirmó Rodrigo. Eduardo agregó: “Estaba entusiasmado con el proyecto, le habíamos puesto mucho empeño, pero nunca pensamos que íbamos a llegar tan lejos. Es un orgullo enorme”. Ambos viajarán junto a su docente, Gonzalo Concha.

Por último, se otorgó un reconocimiento al equipo «más popular», que obtuvo la mejor puntuación del jurado ciudadano. Este premio recayó en los estudiantes Fernanda Albornoz y Robinson Albornoz del Colegio Constitución.

Con 22 años de trayectoria, la FAE continúa consolidándose como un programa educativo clave para despertar las vocaciones científicas en las nuevas generaciones. “Vemos cómo el interés por la ciencia antártica ha crecido especialmente en los últimos tres años. Cada vez, los y las jóvenes muestran más entusiasmo por estudiar este continente, por saber más y querer conocerlo. Y para eso está la Feria Antártica Escolar: para ser ese puente y seguir motivando a que se conviertan en futuros embajadores y embajadoras antárticas”, destacó Constanza Jiménez, coordinadora de la FAE 2025.

Trabajos ganadores

“ConCiencIA: Modelación predictiva con inteligencia artificial y biodiversidad antártica como centinela ecosistémica del cambio climático”, del Liceo Bicentenario de Cultura y Difusión Artística de Talca, presentado por los estudiantes Tomás Bravo González y Javiera Díaz Lara, bajo la guía del docente Alejandro Alarcón Cáceres.

“Análisis del potencial biorremediador in situ de un consorcio microbiano psicrófilo para la degradación de hidrocarburos en ecosistemas marinos antárticos”, del Liceo Comercial de Los Andes, desarrollado por los estudiantes Bruno Peralta Saldívar y Joaquín Meza Mura, junto a su profesor Nicolás Zelaya Pérez.

“Exploradores: El juego de cartas interdisciplinario para aprender de la Antártica desde el siglo XIX”, del Colegio Almondale Lomas, elaborado por los estudiantes Rodrigo Yáñez Seguel y Eduardo Arriagada Solís, junto a su docente Gonzalo Concha Silva.

El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).