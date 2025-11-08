Seremi de Hacienda de Magallanes reafirma que Chile avanza con fuerza: estabilidad de precios y crecimiento económico en alza

La Seremi de Hacienda de Magallanes y de la Antártica Chilena informó que,

según el último boletín publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas

(INE), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en octubre una

variación mensual de 0,0%, acumulando 3,4% en lo que va del año y 3,4% a

doce meses.

El informe destaca el aumento de precios en alimentos y bebidas no

alcohólicas (0,5%), principalmente por el alza de la carne de vacuno (4,8%)

y los vinos (3,4%), mientras que las bajas más relevantes se registraron en

vestuario y calzado (-3,1%) y equipos de telefonía móvil (-3,3%).

Estos resultados confirman una estabilidad en los precios al consumidor,

consolidando la tendencia de desaceleración de la inflación, lo que

contribuye a proteger el poder adquisitivo de los hogares y a fortalecer la

recuperación económica del país.

Asimismo, esta semana el Banco Central informó que el Índice Mensual de

Actividad Económica (IMACEC) de septiembre creció un 3,2% interanual,

impulsado por un incremento de 3,8% en el sector no minero, reflejando la

continuidad del proceso de reactivación que vive la economía nacional

durante 2025.

Declaración del Ministro de Hacienda, Nicolás Grau

“La economía se expande un 3,2 % de la actividad total, y aún más sólido es

que se expande un 3,8 % cuando uno considera el PIB no minero. La

trayectoria apunta a alcanzar la proyección del Ministerio de Hacienda de un

crecimiento de 2,5% para 2025”, señaló el Ministro de Hacienda, Nicolás

Grau, destacando que “estas cifras muestran que el país avanza en una senda

de crecimiento con estabilidad de precios y responsabilidad fiscal”.

El Seremi de Hacienda de Magallanes, Álvaro Vargas Riquelme, destacó que:

“Estos resultados dan muestra de que este Gobierno ha tomado buenas

decisiones en materia económica y fiscal, logrando reducir una inflación que

recibimos al alza y consolidando una tendencia sostenida de crecimiento.

Nuevamente los organismos internacionales han debido ajustar al alza sus

proyecciones de crecimiento para Chile, acercándolas a las estimaciones que

nuestro Ministerio realizó a comienzos de año.”

Cerró con “la estabilidad macroeconómica alcanzada permite mantener

condiciones favorables para la inversión y la planificación de proyectos en la

región, lo que refuerza la confianza en la economía chilena y en su capacidad

de crecimiento equilibrado.”