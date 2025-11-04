Finaliza Taller Municipal de Formación de Cuidadores 2025

La iniciativa, desarrollada por la Unidad de Discapacidad, permitió capacitar a 15 cuidadoras en técnicas prácticas y conocimientos esenciales para el cuidado de personas con dependencia moderada o severa.

Con una ceremonia y un conversatorio final, la Unidad de Discapacidad del municipio realizó el cierre del Taller de Formación de Cuidadores “Herramientas básicas para el cuidado de personas con dependencia moderada – severa”.

El programa, que se extendió durante ocho sesiones presenciales y totalizó 16 horas de formación teórico – práctica, tuvo como propósito entregar herramientas concretas para el cuidado de personas con discapacidad, además de promover el autocuidado y la salud emocional de quienes asumen esta labor.

“Las cuidadoras pudieron aprender distintas herramientas desde lo social, psicológico y también desde el aspecto clínico, con profesionales como kinesiólogos, químicos-farmacéuticos, odontólogos, trabajadoras sociales y psicólogos, entre otros”, destacó Carolina Nesbet, profesional de la Unidad de Discapacidad del municipio. Además, la funcionaria subrayó que esta es la séptima versión del taller, alcanzando a más de 165 personas capacitadas desde su implementación.

Las clases fueron impartidas por un equipo multidisciplinario de profesionales de la Corporación Municipal de Punta Arenas, el Centro de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur y la Unidad de Discapacidad, abordando temáticas clave como primeros auxilios, técnicas de transferencia, alimentación, comunicación, salud bucal, farmacología y cuidados de enfermería, junto con módulos de autocuidado, manejo del estrés y bienestar psicológico.

Las protagonistas valoraron profundamente la experiencia. Doris Duncan, cuidadora participante, comentó: “Me sirvió muchísimo porque cuido a una abuelita de 98 años. Aprendí cosas que me ayudan a atenderla mejor, pero también a preocuparme de mí misma. Si uno está bien, puede cuidar mejor”.

Por su parte, Dulce María Gil Santo destacó la importancia del aprendizaje colectivo: “Fue una experiencia muy bonita, no solo por lo que aprendimos, sino porque compartimos nuestras vivencias. Me voy con alegría y con más herramientas para aplicar en casa”.