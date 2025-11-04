Alcalde Radonich participó en Foro de Líderes Locales en Río de Janeiro

Invitado por ICLEI, el jefe comunal expuso sobre la experiencia de Punta Arenas en iniciativas climáticas y sustentables ante representantes de distintos países.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, participó en el Foro de Líderes Locales realizado en Río de Janeiro, Brasil, encuentro que reunió a cientos de autoridades municipales de todo el mundo comprometidas con la sostenibilidad y la acción climática. La autoridad comunal fue invitada por ICLEI – Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, red internacional que promueve políticas locales orientadas a enfrentar el cambio climático y avanzar hacia un desarrollo urbano sostenible.

Durante la cita, el alcalde expuso la ponencia titulada “Punta Arenas, Chile: ¿En qué medida se ajustan los requisitos de presentación de informes de las iniciativas climáticas voluntarias a los exigidos por la legislación nacional?”, donde presentó la experiencia local en materia de gestión ambiental, adaptación climática y cumplimiento de compromisos internacionales.

“Concluye la COP30 de alcaldes, una instancia muy importante. Pudimos compartir con distintos alcaldes de todo el mundo. Lo más relevante fue nuestra conversación con los alcaldes de Londres, París y Río, donde constatamos que, pese a las diferencias de escala, estamos trabajando en los mismos objetivos”, señaló Radonich.

El jefe comunal destacó el reconocimiento obtenido por la comuna en materia ambiental. “Nos han invitado a estas instancias porque llama la atención que una comunidad pequeña y tan alejada esté cumpliendo con todos los pactos internacionales sin contar con mayores recursos. Quiero agradecer a los funcionarios municipales, especialmente al equipo de Cambio Climático liderado por Paulina Santis, que desde 2022 ha permitido que nuestra municipalidad sea referente en Chile y Sudamérica en la gestión frente al cambio climático”, agregó.

Radonich participó además en una mesa internacional, donde compartió las acciones que Punta Arenas impulsa en áreas como eficiencia energética, gestión de residuos, arborización urbana y protección de ecosistemas australes. “Estamos muy contentos por esta instancia, que permitió visibilizar el trabajo que realizamos desde el extremo sur del continente. Punta Arenas y la Antártica Chilena estuvieron muy bien representadas en un encuentro global de gran relevancia”, concluyó.

La presencia del alcalde en el Foro de Líderes Locales refuerza el compromiso de la Municipalidad de Punta Arenas con las políticas de sustentabilidad, cooperación internacional y fortalecimiento del rol de los gobiernos locales frente a los desafíos ambientales del siglo XXI.