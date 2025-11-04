En la escuela Sarmiento de Gamboa concluyó iniciativa «Acercando la ópera al aula» en Magallanes

Las cantantes líricas América Farías y Cecilia Barrientos, realizaron intervenciones en establecimientos educacionales, impulsadas por la Seremi de las Culturas.

Una mañana cargada de asombro y descubrimiento artístico vivieron los estudiantes de 4° a 8° básico de la escuela Pedro Sarmiento de Gamboa de Punta Arenas. Con la interpretación de extractos de diferentes obras, una exposición sobre la disciplina y detalles de su trayectoria, la cantante lírica, América Farías Díaz, protagonizó el cierre del ciclo de intervenciones «Acercando la ópera al aula».

Durante la presentación, la artista nacida en Punta Arenas, con recorrido internacional y que desde el 2026 integrará el coro profesional EuropaChorAkademie de la ciudad Görlitz (Alemania), explicó la estructura de la ópera y respondió preguntas, generando una conversación activa con las y los alumnos, quienes se mostraron sorprendidos con la potencia de la interpretación en vivo.

Esta muestra coronó un recorrido más amplio de la cantante soprano por la región, que incluyó intervenciones en las escuelas Diego Portales de Laguna Blanca, Bernardo O’Higgins de Porvenir, el colegio Natales de Puerto Natales y Hernando de Magallanes de Punta Arenas.

La iniciativa fue impulsada por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en el marco del Día Internacional de la Ópera (25 de octubre).

«Nuestra misión como Seremi de las Culturas es precisamente acortar las brechas de acceso. Estamos convencidos de que el arte transforma, y la ópera, que a veces se percibe como una disciplina distante, tiene un poder inmenso. Generar estos primeros acercamientos en espacios educativos, tanto en Punta Arenas como en otras comunas de la región, es clave para formar nuevas audiencias y democratizar el disfrute de nuestro patrimonio artístico», explicó el Seremi de las Culturas, Luis Navarro Almonacid, quien asistió a la sesión efectuada la mañana de este martes en el establecimiento educacional del sector sur de la capital regional.

La celebración regional del Día de la Ópera no se limitó a las escuelas. La iniciativa de la Seremi de las Culturas también consideró la valiosa participación de la también magallánica, Cecilia Barrientos Covacich, quien se enfocó en la primera infancia, efectuando aplaudidas interpretaciones y mediaciones en los jardines infantiles Nelda Panicucci de Punta Arenas y Piececitos de Niño de Río Seco.