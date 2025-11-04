INACAP Punta Arenas impulsa la Feria Laboral más grande de Chile con más de 25 mil ofertas de empleo.

La “Fiesta de la Empleabilidad” se vive en Magallanes con la participación de más de 20 empresas regionales y miles de oportunidades laborales en todo el país.

La Feria Laboral INACAP–CPC 2025, la instancia de empleabilidad más grande del país, ya se está desarrollando en todo Chile y también en INACAP Punta Arenas, reuniendo a más de 1.200 empresas nacionales y ofreciendo más de 25 mil puestos de trabajo para estudiantes, egresados y la comunidad general.

En la región, la feria se vivió de forma presencial hoy 4 de noviembre, pero mañana 5 de noviembre tendremos una nueva jornada en las dependencias de INACAP Punta Arenas, donde más de 20 empresas locales —entre ellas Aguas Magallanes, OMIL, Oviedo, Corcoran y Hotel Explora Torres del Paine— ofrecen vacantes reales y diversas oportunidades de desarrollo laboral.

“La Feria Laboral 2025 de INACAP es una herramienta concreta y efectiva para enfrentar el desempleo de estudiantes o egresados, mejorar la empleabilidad y fortalecer el desarrollo económico y social de la región”, destacó Denise Alvarado, Encargada de Emplea, Egresados y Práctica de INACAP Punta Arenas.

A nivel nacional, la feria fue inaugurada por el Ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo; la Presidenta de la CPC, Susana Jiménez; y el Rector de INACAP, Lucas Palacios, quienes coincidieron en el impacto de esta iniciativa como puente entre la educación, la empresa y el desarrollo del país.

“Esta feria que ofrece más de 25 mil puestos de trabajo nos llena de esperanza para avanzar en la búsqueda de un mejor futuro para las personas y las empresas. Es una acción concreta para ofrecer más oportunidades de desarrollo y movilidad social”, señaló Susana Jiménez, presidenta de la CPC.

Por su parte, el Rector de INACAP, Lucas Palacios, afirmó que “cada año más empresas se suman a esta feria, reafirmando que cuando el mundo público, empresarial y académico se une, podemos impactar positivamente en todos los rincones del país”.

La Feria Laboral INACAP–CPC se desarrolla de forma presencial en todas las sedes de INACAP —incluyendo Punta Arenas— y también en formato online hasta el 7 de noviembre en www.inacap.cl/ferialaboral, donde cualquier persona puede postular a ofertas desde cualquier lugar de Chile.

Además, los asistentes podrán acceder a talleres y asesorías personalizadas para mejorar su currículum, prepararse para entrevistas laborales y fortalecer sus habilidades de empleabilidad.

Emplea Chile INACAP: la nueva plataforma nacional de empleabilidad

Durante la inauguración nacional, se presentó Emplea Chile INACAP (emplea.inacap.cl), una plataforma gratuita abierta a toda la comunidad, que busca convertirse en la red de empleabilidad más grande del país.

A través de la tecnología y la inteligencia artificial, esta herramienta permitirá conectar oportunidades laborales durante todo el año, ofrecer entrenamiento para entrevistas con IA y asistencia personalizada tanto a trabajadores como a empresas.

En INACAP Punta Arenas, la Feria Laboral se consolida como un espacio clave para impulsar el empleo local, conectar talentos regionales con el mundo productivo y contribuir al desarrollo económico y social de Magallanes.

???? Feria Laboral INACAP–CPC 2025

????️ 4 y 5 de noviembre | INACAP Punta Arenas

???? Postulaciones abiertas hasta el 7 de noviembre en www.inacap.cl/ferialaboral