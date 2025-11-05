SLEP Magallanes celebró a la educación parvularia con feria abierta a la comunidad en Zona Austral

En el marco de la conmemoración de los 161 años de la educación parvularia en Chile, el Servicio Local de Educación Pública Magallanes organizó una feria abierta a la comunidad en el centro comercial Zona Austral de Punta Arenas para dar a conocer prácticas pedagógicas de diferentes establecimientos de educación inicial de la comuna y que son parte de la educación pública.

En total, la feria contó con 12 stands, tres de ellos pertenecientes a los jardines infantiles Vía Transferencia de Fondos (VTF) y nueve de escuelas de la capital regional.

Respecto a la feria, Silvia Pérez Carabantes, coordinadora de educación Inicial del SLEP Magallanes, declaró que “en el mes de la educación parvularia resaltamos y recalcamos el trabajo que se hace en cada una de las unidades educativas, que en este minuto es a través de una muestra, porque es una parte del gran trabajo, profundo, dedicado, responsable y pedagógico que realiza cada uno del personal que trabaja en estos establecimientos educacionales. La idea es abrir esto a la comunidad, que nos conozcan, que sepan que los establecimientos están a su disposición, que tenemos cobertura”.

La feria de educación inicial fue un punto de encuentro para que el público realizara consultas, resolver dudas y ver en primera instancia el compromiso por la enseñanza de cada uno de los establecimientos, algo que fue destacado por la directora del Jardín Infantil Piececitos de Niño, Pamela Paredes: “esta feria se generó como un espacio abierto para la comunidad, con el fin de que vengan a visualizar las distintas ofertas que hay en nivel inicial, de todos los establecimientos que están a cargo del Servicio Local de Educación Pública. Y nuestra intervención, principalmente, es dar a conocer el trabajo con la familia, la intervención de los niños, en esta etapa tan crucial del desarrollo del ser humano”.

En la actividad estuvo presente el Secretario Regional Ministerial de Educación, Valentín Aguilera, quien resaltó el compromiso de las comunidades educativas: “estamos muy contentos de acompañar esta feria del Servicio Local de Educación Pública, en donde se representan los distintos esfuerzos de los jardines del servicio, de los jardines públicos y también de las escuelas que tienen el nivel de transición en esta actividad que ha acompañado, en este caso, tanto las educadoras, estudiantes párvulos y, por supuesto, las familias que valoran el trabajo comprometido de calidad que se realiza desde el nivel inicial en la educación pública”.

A su vez, el Secretario Regional Ministerial de Gobierno, Andro Mimica, comentó que “esta es una demostración más que el Servicio Local de Educación Pública en la región de Magallanes funciona, y ha dado resultados, y resultados concretos, con números, con recuperación de establecimientos, y hoy día también, a través de la educación de los más pequeños, de quienes hoy día dependen de los jardines, de las salas cunas”.

En la comuna de Punta Arenas el SLEP Magallanes ofrece educación inicial en 18 establecimientos a través del nivel de transición y tres jardines infantiles y sala cuna; Nelda Panicucci, Archipiélago de Chiloé y Piececitos de Niño, los cuales se encuentra actualmente en periodo de postulación hasta el 5 de diciembre a través de la página web https://junji.cl/multipostulador.