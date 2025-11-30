Gobierno en Terreno llega a Timaukel en la provincia de Tierra del Fuego

Se realizó una nueva jornada de Gobierno en Terreno en la comuna de Timaukel, instancia que permitió acercar diversos servicios públicos a las vecinas y vecinos del sector, facilitando trámites, orientación y atención directa sin tener que desplazarse largas distancias.

El Delegado Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, José Campos Prieto, destacó la importancia de seguir fortaleciendo la presencia del Estado en los territorios más aislados, señalando que nuestro compromiso es acompañar a las comunidades y asegurar que todos los servicios lleguen a cada rincón de la provincia”.

Agradecemos a cada institución participante y a la comunidad de Timaukel por su activa participación.

Seguimos trabajando por un Estado más cercano, presente y al servicio de las personas.