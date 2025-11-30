Nuevo incendio afecta al Vertedero Municipal de Puerto Natales

Este sábado 29 de noviembre se iniciaron los trabajos para apagar el incendio que afecta al vertedero municipal de Puerto Natales. El inicio de estas labores fue confirmado durante una reunión de coordinación encabezada por el delegado presidencial provincial, Guillermo Ruiz Santana, junto a Senapred, el Municipio de Natales y la empresa Impeg.

El delegado Guillermo Ruiz destacó que el Gobierno ha destinado $672 millones para ejecutar estas acciones, recursos que permitirán avanzar de manera decidida hacia la extinción total del siniestro.