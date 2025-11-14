INACH participa como delegación invitada en el Congreso Nacional Explora 2025 junto a estudiantes de Magallanes

El Instituto Antártico Chileno (INACH) fue parte de la delegación invitada al Congreso Nacional Explora 2025, participando junto a un equipo de la Feria Antártica Escolar (FAE) 2024, como representantes de Magallanes. El encuentro —que conmemora los 30 años de fomento a la cultura científica— reunió a estudiantes y docentes de todo el país en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) entre el 28 y el 30 de octubre.

La delegación de INACH estuvo integrada por la periodista del Proyecto NODO Antártico Ingrid Olavarría, los estudiantes Nataly Barrales y Santiago Quezada y el docente Jonathan Gutiérrez del Liceo Juan Bautista Contardi de Punta Arenas, quienes expusieron el proyecto “Bioprotección sostenible: uso de bacterias endémicas para la prevención de la corrosión en infraestructuras metálicas”, investigación que les valió ser parte de los 15 equipos seleccionados de la FAE 2024. La delegación magallánica estuvo compuesta, además, por dos grupos de establecimientos educacionales de Punta Arenas y Puerto Natales, junto a sus profesores.

Durante tres jornadas los estudiantes presentaron sus investigaciones, compartieron con sus pares y vivieron una experiencia de aprendizaje y socialización a nivel nacional. El profesor Jonathan Gutiérrez destacó “la disposición para facilitar el intercambio entre establecimientos y la visualización de proyectos con identidad territorial vinculados a la Antártica, como nuestro trabajo presentado en la FAE. Estamos agradecidos del INACH por la invitación y al programa Explora por promover un ambiente de aprendizaje. Esta experiencia nos motiva a seguir investigando y compartiendo ciencia escolar de calidad, con impacto para nuestra comunidad educativa, Punta Arenas y la Región de Magallanes”, señala el docente.

Nataly Barrales y Santiago Quezada resaltaron haberse sentido como embajadores de la FAE durante este encuentro. “Fue muy emocionante ver que cuando hablamos de la FAE, había gente que se veía muy interesada en participar. Estar en este congreso me sirvió para darme cuenta de que en la juventud hay mucho entusiasmo por hacer investigación científica. Ojalá existan nuevas oportunidades para conocer aún más proyectos y dar a conocer el nuestro, que presentamos en la FAE”, señaló Nataly. En esa línea, Santiago agregó que “representar a INACH en el Congreso Explora hizo que me sintiera muy orgulloso de haber sido uno de los seleccionados FAE y más aún hablar de esta e invitar a esas nuevas mentes brillantes a ser parte del concurso, fue muy enriquecedor”.

Como parte de la programación por los 30 años de Explora, el Congreso incluyó la exposición interactiva “30 años de Explora” y la presentación de “COPUCHAT”, una plataforma colaborativa que ayudará al desarrollo de una IA latinoamericana, además de otras instancias que ampliaron la experiencia formativa y el intercambio con pares y especialistas.

El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).