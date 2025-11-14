Presidente Boric destaca consolidación del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas y llama a profundizar desarrollo en Magallanes





Punta Arenas.— En un discurso marcado por referencias históricas, reconocimiento a las comunidades locales y críticas a la centralización, el Presidente Gabriel Boric destacó este viernes la transformación del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE) en una política pública permanente, subrayando su impacto en la calidad de vida de los habitantes de Magallanes.



El Mandatario recordó que durante décadas las regiones debieron enfrentar decisiones tomadas “desde Santiago”, sin considerar sus realidades ni prioridades. En ese contexto, afirmó que el PEDZE nació desde la propia región, con autoridades y vecinos definiendo las principales necesidades. “Hubo mucho proceso participativo para que esto saliera adelante”, señaló, reconociendo el rol de los consejeros regionales y de la comunidad organizada en el levantamiento de las necesidades de la comunidad regional.



Entre las demandas históricas mencionó proyectos básicos como soluciones sanitarias, construcción de viviendas en Cerro Sombrero, electrificación en Cerro Castillo, la instalación de un centro comunitario en San Gregorio y la recuperación de espacios públicos. “Son cuestiones que desde el centro del país no se ven”, dijo.



El Presidente criticó que por años iniciativas fueran rechazadas por una supuesta “baja rentabilidad social”, concepto que cuestionó abiertamente: “¿Quién determina lo que es rentable socialmente para un pueblo que hace soberanía en los rincones más recónditos de nuestra patria?”.



Boric repasó el origen del plan, instaurado como excepcional durante el gobierno de Michelle Bachelet y continuado en la administración de Sebastián Piñera, para luego ser institucionalizado como permanente durante su mandato. “Eso significa un salto en infraestructura muy significativo, que pone al centro la calidad de vida de nuestros ciudadanos”, afirmó.



Durante su intervención destacó proyectos emblemáticos, entre ellos la ampliación del CESFAM Tomás Fenton, un nuevo archivo regional y avances en infraestructura urbana como el parque La Lorca. También reafirmó su compromiso con obras esperadas en zonas aisladas, incluyendo Puerto Williams, Puerto Toro, Puerto Edén, Villa Punta Delgada y diversas localidades rurales.



El jefe de Estado agradeció el trabajo del Consejo Regional y destacó especialmente a la subsecretaria de Desarrollo Regional, Francisca Perales, por “entender que esto no era importante solo para mí como magallánico, sino para una comunidad que ha estado desplazada de las prioridades del Estado”.



Boric sostuvo que el desafío ahora es que las autoridades locales sigan generando proyectos y que la ciudadanía continúe participando activamente. “El Estado está poniendo la luz. Ahora depende de los magallánicos y magallánicas convertir este plan en un motor permanente de desarrollo”, señaló.



Finalmente, expresó su deseo de que el PEDZE quede en la memoria regional como un hito comparable al Puerto Libre, marcando un antes y un después en la historia del territorio. “Como magallánico estoy profundamente orgulloso. Vamos a seguir trabajando juntos para que Magallanes siga avanzando”, concluyó.