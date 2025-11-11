Municipalidad de Punta Arenas inaugura Feria Navideña en Mall Espacio Urbano Pionero

Municipalidad de Punta Arenas inaugura Feria Navideña en Mall Espacio Urbano Pionero

La muestra, que se extenderá hasta el 15 de noviembre, reúne a diez emprendimientos locales con productos hechos a mano y a precios accesibles.

La Municipalidad de Punta Arenas, a través de la Dirección de Fomento Productivo y Turismo, dio inicio a la Feria Navideña 2025, que se desarrolla por segundo año consecutivo en el Mall Espacio Urbano Pionero, gracias a una alianza colaborativa entre ambas instituciones. La actividad se llevará a cabo hasta el sábado 15 de noviembre, en el segundo nivel del centro comercial, en horario continuado de 10:00 a 20:00 horas.

El alcalde Claudio Radonich invitó a la comunidad a visitar la feria y apoyar el trabajo de los emprendedores locales. “Queremos invitar a todos nuestros vecinos a acompañarnos en esta feria, donde podrán conocer a diez grandes emprendedores de nuestra ciudad, con productos muy bonitos, de buena calidad y a precios accesibles. Es una linda forma de comenzar las compras navideñas, apoyando el talento local y fomentando el comercio justo”, señaló.

El jefe comunal destacó que esta iniciativa busca abrir espacios de venta y visibilidad para quienes están comenzando sus negocios. “Esta feria reúne emprendimientos nuevos, impulsados por la municipalidad, para que les vaya bien y puedan seguir creciendo. Son personas que trabajan con mucha dedicación y creatividad, y que representan lo mejor del espíritu emprendedor de Punta Arenas”, añadió.

Por su parte, la directora de Fomento Productivo y Turismo, Elizabeth Mansilla, explicó que la muestra cuenta con una selección diversa de propuestas locales. “Comenzamos este lunes 10 y estaremos hasta el sábado 15 de noviembre con diez emprendimientos, de los cuales seis son nuevos. Todos ofrecen manufactura local: manualidades, pintura, confección, decoración y productos hechos a mano. Invitamos a la comunidad a visitarnos en el segundo piso del Mall Espacio Urbano, entre las 10:00 y 20:00 horas”, indicó.

Entre los expositores destaca Marcelo Castañeda, creador de Circulab Biomateriales, quien desarrolla productos a partir de residuos orgánicos. “Invitamos a todos a visitar esta feria navideña. Nuestro foco está en transformar residuos orgánicos en productos de uso cotidiano, como billeteras o hierberos, elaborados junto a costureras locales y un equipo colaborativo”, comentó.

También participa Jennifer Fischer, quien exhibe piezas de loza pintada a mano y chaquetas de mezclilla intervenidas. “Estaremos hasta el sábado 15, con muchas ideas para regalar en Navidad. Los esperamos en Espacio Urbano con productos únicos y hechos con cariño”, señaló.

La Feria Navideña 2025 busca promover el consumo responsable y consciente, valorando el trabajo artesanal hecho en Punta Arenas y fortaleciendo el desarrollo económico local. Con esta iniciativa, la administración comunal junto al centro comercial buscan fomentar la economía creativa y el emprendimiento regional.

Compartir
Twittear
Compartir
Pin
0 Compartir
Sistema de Admisión Escolar (SAE) 2026: este miércoles 12 de noviembre se inicia el Periodo Complementario de Postulación

Sistema de Admisión Escolar (SAE) 2026: este miércoles 12 de noviembre se inicia el Periodo Complementario de Postulación

Diputada Javiera Morales: “Kaiser miente, si no fuera por el progresismo, no existiría la PGU”

Diputada Javiera Morales: “Kaiser miente, si no fuera por el progresismo, no existiría la PGU”