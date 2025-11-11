Municipalidad de Punta Arenas inaugura Feria Navideña en Mall Espacio Urbano Pionero

La muestra, que se extenderá hasta el 15 de noviembre, reúne a diez emprendimientos locales con productos hechos a mano y a precios accesibles.

La Municipalidad de Punta Arenas, a través de la Dirección de Fomento Productivo y Turismo, dio inicio a la Feria Navideña 2025, que se desarrolla por segundo año consecutivo en el Mall Espacio Urbano Pionero, gracias a una alianza colaborativa entre ambas instituciones. La actividad se llevará a cabo hasta el sábado 15 de noviembre, en el segundo nivel del centro comercial, en horario continuado de 10:00 a 20:00 horas.

El alcalde Claudio Radonich invitó a la comunidad a visitar la feria y apoyar el trabajo de los emprendedores locales. “Queremos invitar a todos nuestros vecinos a acompañarnos en esta feria, donde podrán conocer a diez grandes emprendedores de nuestra ciudad, con productos muy bonitos, de buena calidad y a precios accesibles. Es una linda forma de comenzar las compras navideñas, apoyando el talento local y fomentando el comercio justo”, señaló.

El jefe comunal destacó que esta iniciativa busca abrir espacios de venta y visibilidad para quienes están comenzando sus negocios. “Esta feria reúne emprendimientos nuevos, impulsados por la municipalidad, para que les vaya bien y puedan seguir creciendo. Son personas que trabajan con mucha dedicación y creatividad, y que representan lo mejor del espíritu emprendedor de Punta Arenas”, añadió.

Por su parte, la directora de Fomento Productivo y Turismo, Elizabeth Mansilla, explicó que la muestra cuenta con una selección diversa de propuestas locales. “Comenzamos este lunes 10 y estaremos hasta el sábado 15 de noviembre con diez emprendimientos, de los cuales seis son nuevos. Todos ofrecen manufactura local: manualidades, pintura, confección, decoración y productos hechos a mano. Invitamos a la comunidad a visitarnos en el segundo piso del Mall Espacio Urbano, entre las 10:00 y 20:00 horas”, indicó.

Entre los expositores destaca Marcelo Castañeda, creador de Circulab Biomateriales, quien desarrolla productos a partir de residuos orgánicos. “Invitamos a todos a visitar esta feria navideña. Nuestro foco está en transformar residuos orgánicos en productos de uso cotidiano, como billeteras o hierberos, elaborados junto a costureras locales y un equipo colaborativo”, comentó.

También participa Jennifer Fischer, quien exhibe piezas de loza pintada a mano y chaquetas de mezclilla intervenidas. “Estaremos hasta el sábado 15, con muchas ideas para regalar en Navidad. Los esperamos en Espacio Urbano con productos únicos y hechos con cariño”, señaló.

La Feria Navideña 2025 busca promover el consumo responsable y consciente, valorando el trabajo artesanal hecho en Punta Arenas y fortaleciendo el desarrollo económico local. Con esta iniciativa, la administración comunal junto al centro comercial buscan fomentar la economía creativa y el emprendimiento regional.