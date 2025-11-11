Sistema de Admisión Escolar (SAE) 2026: este miércoles 12 de noviembre se inicia el Periodo Complementario de Postulación

Entre las 09:00 horas de este miércoles 12 y las 14:00 horas del miércoles 19 de noviembre las familias que no postularon en el Periodo Principal, que quedaron sin asignación o que rechazaron el resultado, deberán postular a establecimientos con vacantes disponibles. Se recomienda postular al menos a seis establecimientos en orden de preferencia.

El Ministerio de Educación informa que el Periodo Complementario de postulación al Sistema de Admisión Escolar (SAE) 2026 se desarrollará entre el miércoles 12 y el miércoles 19 de noviembre, hasta las 14:00 horas. Esta etapa está dirigida a:

Quienes no postularon en el Periodo Principal.

en el Periodo Principal. Quienes no obtuvieron asignación en el Periodo Principal ni en la lista de espera.

en el Periodo Principal ni en la lista de espera. Quienes rechazaron su establecimiento asignado en el Periodo Principal o en la lista de espera.



Durante este periodo, más de 7.500 establecimientos a nivel nacional que aún cuentan con vacantes estarán disponibles para postular a través de la plataforma https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, hizo un llamado a las familias a informarse y participar activamente: “Recomendamos revisar los proyectos educativos disponibles y postular al menos a seis establecimientos distintos, en orden de preferencia, para aumentar las posibilidades de obtener un cupo acorde a sus expectativas”.

Recomendaciones para postular

Ingresar a la plataforma de Admisión Escolar con usuario y contraseña.

con usuario y contraseña. Explorar la vitrina de establecimientos y filtrar por región, comuna, nivel, jornada, Programa de Integración Escolar (PIE), entre otros criterios.

Revisar los proyectos educativos y los indicadores de la Agencia de la Calidad y otros aspectos como: SIMCE, infraestructura, actividades extraprogramáticas, etc.

Aquellos estudiantes que no tienen continuidad en su establecimiento para el próximo año: postular a seis o más establecimientos para ampliar las opciones si no cuenta con colegio para el próximo año.

Descargar el comprobante de postulación una vez finalizado el proceso.

una vez finalizado el proceso. Aquellos estudiantes que sí tienen continuidad en el colegio actual: postular sólo a establecimientos que prefieren por sobre los que se encuentran actualmente, ya que una nueva asignación libera automáticamente el cupo en el establecimiento actual para que pueda ser utilizado por otro estudiante que lo necesita

Es importante destacar que las vacantes no se asignan por orden de llegada, por lo que las familias pueden enviar su postulación o modificar sus preferencias hasta el cierre del proceso. Por esta razón, solicitamos a las familias a postular tomándose el tiempo adecuado para conocer las diferentes opciones y ordenarlas en relación con sus preferencias, es decir, no a postular primero, sino que a postular informado.

Próximas etapas

Finalizado el Periodo Complementario, los resultados se conocerán a partir del día 2 de diciembre. En tanto, el proceso de matrícula se llevará a cabo a partir del 9 y hasta el 23 de diciembre de 2025 (30 de diciembre en las regiones de Aysén y Magallanes).

Luego, comenzará el Periodo de Regularización, proceso en el que cada establecimiento asigna las vacantes que aún tienen disponibles y por orden de llegada. Aquellas personas que queden sin asignación o que tengan una asignación por cercanía en este Periodo Complementario, podrán solicitar vacante desde el 12 de diciembre en todos los establecimientos que postularon en ambos periodos de postulación, de forma tal que queden primeros en el registro público digital de estos establecimientos.

Además, aquellas personas que aún no estén conformes con su asignación y deseen cambiar de establecimiento, podrán solicitar vacantes en el Periodo de Regularización que comenzará el 15, 17 y 19 de diciembre para establecimientos de la zona norte, sur y Región Metropolitana, respectivamente. Es muy importante considerar que en el Periodo de Regularización sólo quedan disponibles las vacantes que no fueron utilizadas en el Periodo Principal ni complementario de postulaciones. Por lo tanto, desde el Ministerio de Educación se recomienda matricular de todas formas en el establecimiento en el que tuvieron asignación para tener la tranquilidad y seguridad de contar con derecho a matrícula a inicios del año escolar; y, además, solicitar vacante en todos los establecimientos que deseen.

Para dudas o asistencia, las familias pueden acceder a:

Redes sociales oficiales de Admisión Escolar

Sitio web: https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/

y https://www.ayudamineduc.cl/

y https://www.ayudamineduc.cl/ Teléfono: 600 600 26 26

Atención presencial en oficinas de Ayuda Mineduc, Secretarías Ministeriales y Departamentos Provinciales de Educación.