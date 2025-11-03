PDI incauta casi seis kilos de cocaína en Punta Arenas: una mujer detenida y avances en investigación de red criminal

Un importante golpe al narcotráfico logró la Policía de Investigaciones (PDI) en coordinación con la Fiscalía Regional de Magallanes, tras la incautación de 5,7 kilos de clorhidrato de cocaína en Punta Arenas. El procedimiento, desarrollado por la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco), permitió además la detención de una mujer de nacionalidad colombiana, quien se encuentra en situación irregular en el país.

El subprefecto Pablo Merino Campos, jefe (s) de la Región Policial de Magallanes, explicó que este operativo es parte de una estrategia investigativa conjunta que está dando resultados concretos en la región.

“Esto corresponde a una estrategia que se desarrolla en coordinación con el Ministerio Público y los detectives de la Brianco Punta Arenas, junto al ejemplar canino que participó en esta oportunidad para la detección e incautación de estos 5,7 kilos de clorhidrato de cocaína. Dentro del mismo procedimiento logramos la detención de una mujer adulta, de nacionalidad colombiana, irregular en el país, quien además será denunciada a la autoridad administrativa respectiva”, señaló el subprefecto.

Merino destacó los avances obtenidos este año en la lucha contra el narcotráfico:

“En lo que va de 2025 ya llevamos cerca de 60 kilos de droga incautada entre cannabis y cocaína, cifra muy cercana a los 72 kilos decomisados en todo 2024. Es probable que este año se supere esa cantidad, lo que demuestra que el trabajo coordinado entre la unidad especializada y el Ministerio Público está dando resultados evidentes”.

Por su parte, el fiscal Cristian Crisosto valoró el trabajo conjunto con la policía y subrayó que este caso es fruto de una investigación prolongada, más allá de un procedimiento en flagrancia.

“Aquí no hablamos de un hallazgo fortuito, sino de un enfoque investigativo con inteligencia policial, realizado en estrecha colaboración con la Brianco. En los últimos 15 días ya llevamos más de 20 kilos de droga incautada, lo que muestra que está entrando más droga a la región, pero también que las instituciones estamos respondiendo con eficacia”, explicó.

El persecutor agregó que la investigación apunta a una red criminal organizada detrás del ingreso de esta droga a Magallanes:

“Si bien se detuvo a una persona, hay toda una estructura operando. Por eso estamos enfocados no solo en las incautaciones, sino también en desarticular los flujos financieros y a los otros partícipes ligados a esta red de narco-criminalidad”, señaló Crisosto, añadiendo que la comunidad puede estar tranquila, pues las autoridades trabajan sobre bases sólidas y con una investigación avanzada.

La detenida fue formalizada por el delito de tráfico de drogas, quedando con la medida cautelar de prisión preventiva. El tribunal fijó un plazo de seis meses para la investigación, en el marco de un trabajo conjunto entre la PDI y la Fiscalía que busca desbaratar las redes de narcotráfico que operan en la región.