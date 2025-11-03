SernamEG Magallanes y BancoEstado Microempresas invitan a postular al premio Mujer Emprendedora Magallánica 2025

La convocatoria efectuada en el marco del Día Internacional del Emprendimiento está abierta hasta el 09 de noviembre. La distinción considera tres categorías: Innovación y Tecnología, Emprendimiento Joven, y Trayectoria Emprendedora.

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) Magallanes, junto a BancoEstado Microempresas, invita a postular a la quinta versión del Reconocimiento Mujer Emprendedora Magallánica 2025, iniciativa que visibiliza y premia el aporte de las emprendedoras al desarrollo económico y social de la región. Las postulaciones están abiertas desde el 22 de octubre hasta el 09 de noviembre, y concluyen con una ceremonia de reconocimiento que se realizará el viernes 28 de noviembre.

La distinción busca visibilizar y valorar el trabajo de las emprendedoras magallánicas, que dinamizan la economía regional y generan empleo. Este año, la convocatoria contempla tres categorías: Mujer Innovación y Tecnología, Mujer Emprendimiento Joven (18 a 29 años), y Mujer y Trayectoria Emprendedora. Podrán postular mayores de 18 años -chilenas o con residencia definitiva- con iniciación de actividades en el Servicio de Impuestos Internos, cuyos negocios se desarrollen en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

“Queremos reconocer a las mujeres que mueven la economía con su esfuerzo cotidiano. Muchas son jefas de hogar que han levantado sus negocios, generan empleo y aportan valor a nuestra región. Además, sabemos que la autonomía económica también contribuye como factor protector en la prevención de la violencia contra las mujeres, por lo tanto, apoyarlas para que crezcan y se consoliden también es promover vidas libres de violencia”, declaró la directora regional del SernamEG en Magallanes, Pamela Leiva Burgos.

El reconocimiento se efectúa en el marco del Día Internacional de la Mujer Emprendedora (19 de noviembre), fecha que busca visibilizar el rol de las mujeres en la economía y promover su empoderamiento a nivel global desde 2014. A nivel regional y nacional, distintos estudios subrayan que las mujeres enfrentan mayores dificultades para acceder a capital de trabajo y a inversión para crecer, lo que limita su escalamiento y competitividad.

“Reducir estas brechas, junto con impulsar la formalización, digitalización y la participación en mercados más amplios de sus emprendimientos, es esencial para que más negocios liderados por mujeres se consoliden”, destacó Moisés Medel Flores, subgerente regional de BancoEstado Microempresas.

Postulaciones

Las postulaciones están disponibles a través del formulario online https://forms.gle/7HjKVPfbhYPUAejB6 desde el 22 de octubre al domingo 09 de noviembre de 2025 a las 23.59 horas. El período de selección se efectuará entre el 10 al 21 de noviembre de 2025, y la premiación se llevará a cabo el próximo 28 de noviembre en dependencias del INACh.