PDI investiga presunto femicidio ocurrido en Punta Arenas: víctima falleció en el Hospital Clínico de Magallanes

Punta Arenas, 1 de noviembre de 2025 — La Policía de Investigaciones se encuentra indagando un presunto femicidio ocurrido durante la noche de este viernes en Punta Arenas, en un domicilio interior en calle Fray Camilo Henriquez en el barrios 18 de Septiembre, tras el fallecimiento de una mujer de nacionalidad dominicana de 30 años de edad que ingresó gravemente herida al Hospital Clínico de Magallanes.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la Fiscalía, la víctima llegó al recinto asistencial con lesiones provocadas por un arma cortante. Pese a los esfuerzos médicos por salvar su vida, la mujer murió poco después de su ingreso.

En paralelo, también fue atendido un hombre de 36 años de edad —igualmente de nacionalidad dominicana— que presentaba heridas, y que actualmente permanece internado en el mismo hospital bajo custodia policial.

El fiscal de turno instruyó la concurrencia de detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI y peritos del Laboratorio de Criminalística Regional (Lacrim), al domicilio donde ocurrieron los hecho, para recopilar evidencias y testimonios y así esclarecer las circunstancias del hecho.

“Se están realizando diversas diligencias investigativas con el fin de establecer las causas y la dinámica en que ocurrieron los hechos”, precisaron desde la institución policial.

La Fiscalía Regional de Magallanes continuará dirigiendo las diligencias para determinar con precisión lo ocurrido y definir los pasos a seguir en el proceso judicial.