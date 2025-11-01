PDI Punta Arenas recupera dos bicicletas tras denuncias de hurto

A raíz de las primeras diligencias investigativas desarrolladas por oficiales de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Punta Arenas, se logró recuperar dos bicicletas tipo mountain bike, avaluadas en 900 mil pesos, que habían sido sustraídas el 28 de octubre del presente año.

El Comisario Miguel Vera, de la Bicrim Punta Arenas, señaló que “tras el exhaustivo análisis de videos recabados durante la investigación, el cruce de información y la toma de declaraciones a testigos, detectives de la Bicrim, con la colaboración de oficiales de la Biro, lograron dar con el paradero de las especies sustraídas en un inmueble abandonado del sector sur de la ciudad”.

Este sábado, las dos bicicletas fueron devueltas a sus propietarios. En tanto, los antecedentes de la investigación fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público.