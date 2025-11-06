Presidente de la República Gabriel Boric Font, inicia su participación en la Cumbre de Líderes COP30

El mandatario fue recibido por el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en el inicio oficial de actividades de la cumbre climática realizada en Belém do Pará.

 El jefe de Estado arribó la noche de este miércoles a la ciudad de Belem junto a una delegación compuesta por el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas y la ex Presidenta, Michelle Bachelet; para dar inicio a dos días de actividades en el marco de la Cumbre de Líderes COP30, instancia en la que más de un centenar de líderes mundiales abordarán los diversos desafíos climáticos que enfrenta el planeta.
